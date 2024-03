Gli USA stanno progettando di costruire la prima ferrovia sulla Luna: ecco a cosa servirà, quando verrà realizzata e quali vantaggi porterà | È da fantascienza

Quale sarà il mezzo di trasporto utilizzato dai primi abitanti della Luna? Uno potrebbe pensare a una jeep o un automezzo di qualche genere. Tuttavia gli USA hanno altri piani.

Lo è stato detto più volte, lo ripetiamo nuovamente: la nuova frontiera è lo spazio. Non solo a livello di esplorazione, ma come nuovo settore dell’economia. pace economy non a caso la chiamano. E gli affari fioccano: micro e macro satelliti, droni, lanci in orbita, costruzioni di nuove sezioni della ISS… Non mancano gli affari.

All’interno dei piani per la prima base lunare e per la successiva colonizzazione del satellite della Terra, la Luna, è previsto un mezzo di trasporto ‘normale’ sulla Terra, ma mai sperimentato al di fuori della nostra orbita. Il Dipartimento americano per la Difesa ha infatti proposto un sistema ferroviario ‘lunare’, onde trasportare personale e materiale logistico.

Il treno in questione è stato pensato dal colosso aerospaziale Northrop Grumman che lo ha definito una “ferrovia lunare”. L’obiettivo è di garantire uno sviluppo sostenibile e accelerato sulla Luna. I rappresentanti della Grumman hanno spiegato che la ferrovia in questione potrà trasportare personale, materie prime e risorse per chiunque ambisca ad avere attività di qualche genere sulla Luna, contribuendo alla nascita di un’economia ‘spaziale’ per gli statunitensi e i loro alleati.

Il Ministero della Difesa americano ha infatti selezionato 14 compagnie americane, tra cui naturalmente la Northrop Grumman, onde partecipare nello studio Luna-10, volto a sviluppare nuove tecnologie applicabili alla vita sulla Luna e all’esplorazione dello spazio profondo.

Tutti i piani di Northrop Grumman per gli USA, ecco cosa progettano per lo spazio

La compagnia allo stadio attuale si è impegnata a creare un prototipo di ferrovia ‘lunare’; un calcolo dei costi e dei rischi; e in generale un’analisi di quante risorse sarebbero necessarie per un simile ‘costrutto’.

Ma non è l’unico campo nel quale la Northrop Grumman è attiva. Ad esempio, sempre per il Ministero della Difesa americano, la Northrop ha in programma di costruire interi sistemi automatizzati con la robotica; insediamenti, unità abitative, piccole fabbriche automatizzate, realizzate con l’assistenza di robot. Ad esempio per tracciare le fondamenta; o per verificare la stabilità strutturale dell’edificio ‘lunare’.

Attualmente, stando alle prime indiscrezioni, la Northrop ha ricevuto circa 1 milione di dollari per questi primi studi preliminari, questo ‘brainstorming’ spaziale. Non è la sola; ritroviamo ad esempio il Blue Origin di Jeff Bezos e lo Space X di Elon Musk. Insomma, vecchie conoscenze nell’ambito della space economy.