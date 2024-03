LIDL continua la collaborazione con Marvel, Hasbro & Co.: dagli Averngers ai Transformers le migliori magliette del franchising | I prezzi rimangono il punto forte

“Ma cosa ha messo su Lidl questa volta?”: è questa la domanda che molti utenti si stanno ponendo proprio in questi ultimissimi giorni.

Sì, perché il nuovo volantino contiene, al suo interno, qualcosa di veramente eccezionale. parliamo di una collaborazione con aziende come Marvel, ad esempio. E no, se state pensando al fatto che, in questo periodo, siano in vendita le uova pasquali dedicati ai suoi tanto amati personaggi, vi state sbagliando di grosso.

Certo, è vero che, visto l’avvicinarsi della Pasqua, questi prodotti non mancano all’interno dei tantissimi supermercati della catena attiva nel settore discount. Come questi, poi, ci sono tanti altri generi alimentari in offerta. Ed ancora, si possono trovare tra i corridoi e gli scaffali Lidl anche strumenti, dispositivi ed utensili per il fai da te.

Spazio anche a quello che è il giardinaggio. Questa è una passione sempre più crescente tra i cittadini e Lidl non si è fatta sfuggire questa occasione. Ha tantissimi prodotti utili ad alimentare questa passione dilagante e, ovviamente, non possono mancare neanche fiori e piante per balconi, terrazzi e giardini. Ma questo è totalmente un altro discorso.

Sì, perché dovete sapere che nei tanti negozi appartenenti alla catena di supermercati presenti su tutto il nostro territorio nazionale, si potranno trovare degli indumenti di questo franchising a dei prezzi veramente assurdi. Ce n’é per tutti i gusti e gli indumenti sono sia per uomo che per donna. Vediamo cosa ci si ritroverà di fronte nei negozi della catena.

Avengers, Transformes, Looney Tunes e tanti altri: ecco le magliette griffate a prezzi scontatissimi!

Iniziamo subito da quelle che sono le offerte riservate alle donne. Per loro, Lidl ha pensato a delle Maxi t-shirt. Si può scegliere tra ben tre colori: rosa, grigio chiaro e nero. In più, gli utenti potranno scegliere tra vari personaggi. C’é la maglia dei Peanuts, quella della Pantera Rosa e quella dei Looney Tunes. Il costo vi sorprenderà. Sì, perché potrete accaparrarvi ogni maglia a soli 7,99 euro.

Le taglie vanno dalla S alla XL. E adesso è la volta degli uomini. Per loro c’é un po’ di scelta in più a volantino, ma se vi recate nei negozi sarete sommersi di idee fantastiche. Il primo indumento che troverete è un pigiama uomo. Le colorazioni vanno dal grigio al blu, passando per il nero. Tra i personaggi da scegliere ci sono i Guardiani della Galassia, Spider Man e gli Avengers.

Il costo è di soli 9,99 euro. Le taglie vanno dalla S alla XL. Stesso prezzo e stessa scelta di taglia per un altro pigiama da uomo, questa volta, però, a tema Batman, Jurassic World e Transformers. Come al solito, però, se volete approfittare di questa promozione, non dovrete fare altro che sbrigarvi dato che scade sabato 30 marzo.