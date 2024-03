“Siamo troppi in questo mondo e la Terra ci annegherà”: la sconvolgente rivelazione sul cambiamento climatico | La prossima catastrofe è imminente

Si ritorna a parlare di un evento catastrofico imminente che spazzerà via tutta l’umanità o la stragrande maggioranza di questa.

Ebbene sì, avete capito benissimo e pare che sia da considerare che possa arrivare molto prima di quanto previsto. Si è parlato spesso di eventi che potessero decidere le sorti del nostro Pianeta, la Terra, provenienti dallo Spazio, come asteroidi che andranno a collidere con essa, provocando morti e distruzione totale.

Si è parlato, in questo caso, anche di inverno duraturo, di terremoti, di eruzioni vulcaniche. Tutto ciò porterebbe a rendere inospitale la maggior parte del nostro Pianeta. Ed ancora, si è dato cenno alla eventualità di essere inghiottiti da un buco nero vagante nello Spazio. in questo caso, poi, si passerebbe dalla luce al buio senza neanche accorgersene.

E, poi, ecco che balza alle cronache quello che è il cambiamento climatico, la causa più probabile di estinzione. Se ne parla da tantissimo tempo e sono tante le misure che sono state messe in atto per invertire questo trend tragico, nefasto o, almeno, per rallentarlo. Eppure, secondo gli scienziati, l’avvento di una catastrofe è molto vicino nel tempo.

Se fino ad ora si è parlato del surriscaldamento globale, con la siccità che andrebbe ad invadere tutto il globo, ora, a tenere banco nelle discussioni di molti scienziati è altro. E possiamo dire che sia esattamente il contrario della siccità. L’Umanità scomparirà a causa dell’acqua o meglio della sua eccessiva presenza nei vari territori.

Ci si sta avvicinando a grandi falcate alla fine.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed a dimostrazione di ciò, c’é uno studio della Nasa, del suo Sea Level Change Team che ha pubblicato delle immagini allarmanti relative all’innalzamento del livello dei mari in tutto il mondo. Si tratta di mappe di facile consultazione da parte di tutti che danno contezza di ciò che sta avvenendo e che avverrà a breve.

E si potrà consultare qualsiasi punto di mare del nostro Pianeta, nessuno escluso. Tutto ciò avviene grazie all’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). E’ questo il nuovo sistema creato dal team Nasa. I dai vengono raccolti costantemente sia grazie ai satelliti sia grazie alle rilevazioni fatte in loco, ma anche e soprattutto grazie ad analisi e simulazioni computerizzate.

L’innalzamento dei mari è fatto reale, tangibile e non si arresterà. Anzi, si assisterà, purtroppo, ad un ulteriore innalzamento del loro livello. Si tratta di uno strumento utilissimo, in particolar modo ai Governi di tutto il mondo, per far sì che prendano delle decisioni che frenino quella che sarà un’inondazione globale. Al momento le mappe e le simulazioni si fermano al 2150. pertanto, fino a quel momento, non si prevedono scenari apocalittici.