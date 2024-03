Disney+: il suo nuovo catalogo di Aprile ci regala grandi sorprese per Pasquetta | Catalogo stravolto e rivolto a loro

La primavera su Disney+ è iniziata nel migliore dei modi e continuerà in maniera analoga grazie al catalogo di contenuti previsti in piattaforma.

Sì, sono tantissimi i contenuti in arrivo e tutti si preannunciano fantastici. E’ questo il segreto della piattaforma tra le più giovani esistenti. E’ questo il segreto che fa sì che le polemiche scompaiono del tutte. E quando si parla di polemiche, intendiamo quelle rivolte dagli utenti sulle varie piattaforme social, contro la nuova politica aziendale.

Quest’ultima, ha portato delle novità che non sono andate tanto a genio ai vari abbonati. Sì, perché si sono ritrovati con un nuovo piano di abbonamento con pubblicità che, poi, è anche quello più economico. Il piano premium, poi, quello che consente la visione simultanea su 4 dispositivi è aumentato fino ad arrivare a ben 11,99 euro al mese.

Potrete pagarlo anche in un unico pacchetto annuale a 119,90 euro. Insomma, come avete avuto modo di apprendere già nei mesi scorsi, anche Disney+ ha seguito quella che è la strada tracciata molto tempo prima dal colosso americano Netflix. Ma questo è un altro discorso. A noi interessano i contenuti ed anche questa volta siamo sicuri che vi sorprenderanno!

Disney+ sugli scudi: da Pasquetta e per tutto il mese di aprile sono previsti tantissimi nuovi arrivi e tutti fantastici.

Come al solito, noi vi abbiamo preparato una mini guida alla visione, portando alla vostra attenzione quelli che sono i titoli, per noi, di maggiore interesse. Ovviamente, non sono i soli. Proprio Pasquetta sancirà l’arrivo di Vanderpump Villa. In realtà, arriveranno i primi tre episodi della serie incentrata sulle vicende dello staff di una villa lussuosa francese, tra il lavoro ed il divertimento.

Dopo soli due giorni arriverà un film d’animazione candidato al Golden Globe. parliamo di Wish che narra le vicende avventurose di due protagonisti, Asha e Star, che combattono per salvare il posto in cui vivono e tutti i loro concittadini da un sovrano cattivo e tiranno. Alla fine del mese, precisamente il 26 aprile, arriverà una docuserie su Bon Jovi.

Si tratta di un’ottima notizia per gli amanti della musica. Il titolo di questo contenuto è Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story. Spazio anche per un documentario a puntate, un titolo originale National Geographic dal titolo I segreti del polpo. E’ tutto incentrato su questa specie che sembra arrivare da mondi tanto lontani.

Iwájú: City of Tomorrow, è il titolo di una storia ambientata in Nigeria e che narra le vicende di due giovani ragazzi che vanno alla scoperta della storia del loro luogo d’origine. Si imbatteranno in segreti, misteri tutti da risolvere. Arriverà il prossimo 10 aprile ed è un titolo originale. Ovviamente, non è finita affatto qui. Ce ne saranno ancora tantissimi altri. Bisognerà solo attendere pochi giorni.