LIDL che sogno: continua la sua collaborazione con Hollywood per la collezione vestiti bambini e ragazzi | Questi nuovi capi sono da sogno

All’interno del suo nuovo volantino, Lidl, la grande catena di supermercati attiva nel settore discount, ha inserito, come al solito, tantissimi prodotti.

Ovviamente, fanno bella mostra di sé tutti i prodotti alimentari che, in questo periodo, vanno per la maggiore. Parliamo di tutti quei prodotti dolci o salati che, di solito, vengono messi sulle tavole durante il pranzo di Pasqua e i momenti conviviali del giorno seguente. Parliamo del lunedì di pasquetta, durante il quale si è soliti stare insieme a parenti ed amici, magari all’aria aperta.

Certo è, però, che non troverete soltanto generi alimentari. ma questa è cosa risaputo quando si parla di Lidl. Ci sono tanti prodotti utili alla cura ed alla pulizia della casa e della persona. Inoltre, fanno sempre bella mostra di sé articoli per il fai da te, dai trapani agli avvitatori, e quelli che riguardano una passione di tantissimi cittadini.

Parliamo del giardinaggio. Troverete, infatti, oltre tutti gli utensili anche tantissime piante verdi, da fiori e da ortaggi. Ultimamente, poi, ci sono delle offerte sensazionali anche su diversi dispositivi tecnologici dalle smart tv fino ad arrivare al prodotto per eccellenza. Parliamo del “Bimby” Silvercrest che è stato ed è oggetto di promozioni.

Ed ovviamente è l’oggetto del desiderio di tantissimi cittadini. Ora, però, Lidl ha dedicato un’intera sezione all’abbigliamento sia per i ragazzi che per i bambini. Si tratta di indumenti da collezione che, però, vengono venduti a basso costo e sono dunque accessibili a tutti. Vediamo, nel dettaglio, di cosa stiamo parlando.

Una Pasqua hollywoodiana da Lidl!

Come abbiamo già avuto modo di accennare, Lidl ha dedicato un’intera sezione a questi prodotti. Partiamo, innanzitutto, dal pigiama corto da uomo con raffigurati su Spiderman e gli Avengers. Li troverete nelle taglie dalla S alla XL. Le colorazioni vanno dal blu al grigio, passando per il nero. Quello che vi sorprenderà di più, però, sarà il prezzo.

Ebbene sì, perché potrete acquistarlo a soli 9,99. Stesso presso, poi, per i pigiami da uomo dedicati a Transfrmers, Jurassic World e Batman. Anche in questo caso, poi, le taglie vanno dalla S alla XL. Passiamo, adesso, alle promozioni sui capi di abbigliamento femminili. In questo caso, troverete delle t-shirt maxi da donna.

Sono dedicate ai Peanuts, ai Looney Tunes ed alla Pantera Rosa. Le taglie vanno dalla S alla XL ed in questo caso il costo unitario cambia. Potrete averle a soli 7,99 ciascuno. Le colorazioni vanno dal rosa, al grigio, passando per il nero. C’é, però, da sbrigarsi dato che, come tutte le promozioni, anche questa ha una scadenza. Termina, infatti, sabato 30 marzo.