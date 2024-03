WhatsApp irriconoscibile: ecco cosa accadrà dal prossimo 11 Aprile che lo trasformerà per sempre | Se aggiorni perdi le vecchi funzioni

Ci siamo, stiamo arrivando a quella che sarà davvero una novità epocale per WhatsApp e, ovviamente, di conseguenza, per tutti gli utenti.

Chi è già venuto a conoscenza di quel che sarà, ne è rimasto veramente scioccato. Eppure di novità all’interno della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ne sono arrivate tantissime. In particolar modo, è stato l’ultimo periodo ad essere stato molto, ma molto ricco di movimenti in entrata ed uno anche in uscita.

Parliamo, ovviamente, in quest’ultimo caso della impossibilità ad effettuare screenshot della foto del profilo degli utenti. Un ottimo strumento, questo, per tutelare al meglio quella che è la privacy di tutti. Detto ciò, però, non si può non tenere presente quella che è un’altra novità, questa volta già arrivata in piattaforma e per tutti.

Ovviamente, come spesso accade, se si è in possesso della versione aggiornata dell’applicazione, le novità arrivano gradualmente. Ed è anche questo il caso. Sì, perché dovete sapere che d’ora in poi, tutti potranno fissare in alto i messaggi in una chat singola o di gruppo che essa sia. Certo, potreste dire che già era possibile farlo.

Ma noi, ora, stiamo qui a dirvi che si potranno fissare in alto più di un messaggi. Fino ad ora se ne poteva mettere soltanto uno bene in evidenza, ma, d’ora in poi, se ne potranno fissare ben tre. E questa novità non è altro che il preludio a quella che arriverà tra pochissimi giorni e siamo sicuri che ne resterete ampiamente meravigliati.

11 aprile 2024: segnatevi questa data perché sarà una vera e propria rivoluzione.

Tutto parte dagli inizi del mese di marzo 2024 quando è entrato in vigore il DMA, ovvero il Digital Markets Act europeo. Ebbene sì, il cambiamento di WhatsApp di cui vogliamo parlarvi è proprio consequenziale ad esso. Gli sviluppatori della piattaforma sono alacremente al lavoro (come sempre d’altronde) per far sì che avvenga l’integrazione richiesta dall’Union e Europea.

Ma, di quale integrazione si parla? Beh, dovete sapere che WhatsApp si integrerà presto con altre applicazioni simili come, ad esempio, Telegram. Sì, avete capito benissimo. Dal prossimo 11 aprile, infatti, vi basterà entrare all’interno delle Impostazioni della piattaforma. Qui dovrete cliccare sulla voce “Account” ed attivare l’integrazione con app di terze parti.

Ovviamente, però, dovete sapere che queste chat particolari non avranno le stesse garanzie di quelle di WhatsApp e potrete essere soggetti a dei rischi anche molto alti. In più, non potrete avvalervi di alcune funzionalità e, soprattutto, anche gli utenti che avete bloccato su WhatsApp, essendo in possesso del vostro numero, potranno contattarvi con queste nuove chat.