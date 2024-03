Parentesi graffa: farla con la tastiera del pc è semplicissimo | Ecco la formula corretta

Parentesi graffa sulla tastiera: tutti i segreti da sapere per inserirla in modo facile e veloce sia su Pc Windows che su Mac.

La parentesi graffa è uno dei simboli più utilizzati nella scrittura e nella programmazione, ma spesso la sua digitazione può sembrare un’impresa complicata.

Se vi siete mai chiesti come fare la parentesi graffa sulla tastiera del vostro computer, sappiate che non siete soli: infatti, quello di capire come digitare la parentesi graffa sulla tastiera è un dubbio comune tra gli utenti, poiché non è un simbolo facilmente accessibile come le parentesi tonde o quadre.

Tuttavia, esistono modi semplici e veloci per inserire le parentesi graffe direttamente dalla tastiera del vostro PC. In questo articolo, esploreremo diverse metodologie per digitare correttamente questo simbolo, sia su Windows che su Mac, rendendo il processo più agevole che mai.

Come fare la parentesi graffa sulla tastiera Windows

Per chi possiede un computer Windows, digitare una parentesi graffa sulla tastiera è un gioco da ragazzi grazie a una semplice combinazione di tasti:

Parentesi graffa di apertura {: Alt Gr + Shift + [

Parentesi graffa di chiusura }: Alt Gr + Shift + ]

Un’alternativa altrettanto valida per fare la parentesi graffa sulla tastiera è utilizzare la Mappa caratteri di Windows. Questa utility incorporata contiene una vasta gamma di caratteri speciali, inclusi i simboli delle parentesi graffe. Per riuscirci, segui questi semplici passaggi:

Apri il menu Start e cerca “CharMap”.

Seleziona la parentesi graffa che desideri (apertura o chiusura) cliccando su di essa.

che desideri (apertura o chiusura) cliccando su di essa. Clicca su “Seleziona” e poi su “Copia”.

Incolla dove vuoi il simbolo nel testo.

Come fare la parentesi graffa sulla tastiera Mac

Anche per gli utenti Mac, digitare la parentesi graffa sulla testiera è un’operazione semplice. La combinazione di tasti da seguire è:

Parentesi graffa di apertura {: Alt + Shift + [

Parentesi graffa di chiusura }: Alt + Shift + ]

Anche sul Mac, come per Windows, esiste un’alternativa a questa combinazione di tasti, ovvero l’utility di serie chiamata Visore caratteri. Per utilizzarla, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul punto del testo dove vuoi inserire il simbolo.

Vai su “Modifica” nella barra del menù e seleziona “Emoji e simboli”.

Clicca sulla doppia freccia verso destra e poi su ⌘.

Trova e seleziona la parentesi graffa che desideri.

In conclusione, digitare le parentesi graffe sulla tastiera del vostro PC è più semplice di quanto si possa pensare: utilizzando le combinazioni di tasti o le utility di sistema, potrete inserire questo simbolo senza alcuna complicazione!