Instagram senza segreti: il trucco allucinante per conoscere vita, morte e miracoli senza farsi scoprire | Lo stalking legale

Quest’anno Instagram compirà ben quattordici anni e, nel tempo, questa piattaforma si è arricchita di sempre nuove funzionalità.

E possiamo dire che la stragrande maggioranza di queste sono state ampiamente apprezzate dagli utenti di tutto il mondo. Alcune, come ben sapete, sono state “prese in prestito” da altre piattaforme social, anche quelle più nuove come Be Real. Ma gli sviluppatori hanno sempre saputo dare un tocco di personalizzazione che ha fatto dimenticare tutte le polemiche che erano in essere in quel tempo.

Sono tantissimi gli utenti in tutto il mondo che utilizzano questa piattaforma social, di proprietà di Meta, in maniera costante, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Certo, non tutti sono soliti condividere contenuti in maniera frequente. Ce ne sono alcuni che entrano in piattaforma solo ed esclusivamente per sbirciare quelli condivisi dagli altri. Vanno alla ricerca di quello più bello o più divertente, ma anche di quello più romantico.

E, poi, ci son quelli che condividono notizie su storia, bellezze architettoniche o paesaggistiche ed anche ricette da riprodurre a casa. Insomma, gli argomenti sono davvero tantissimi. Nonostante ciò, però, come nella vita, possono capitare anche delle incomprensioni tra gli utenti. E magari non si ha più la possibilità di visionare i contenuti postati da un account, dalle foto ai video, passando anche per le Storie.

Possiamo dire, in questo caso, che tutto questo ben di Dio condiviso, rimanga segreto per voi. Ma niente paura, perché c’è un trucco ai limiti della legalità che vi permetterà di operare nell’ombra, come se foste dei fantasmi, ed ottenere l’accesso a tutti i contenuti di cui avete bisogno. Sarete dei veri e propri “stalker” su questa piattaforma. Nessuno si accorgerà mai del vostro passaggio.

Vedi tutto senza che nessuno lo sappia: Instagram non potrà più nascondervi nulla!

Ebbene sì, siamo ai limiti proprio. Ma questo trucco potrebbe essere fondamentale per continuare a visionare i contenuti pubblicati, ad esempio, da un vostro amico con cui avete litigato, o il vostro partner o la vostra partner con cui avete troncato la relazione. Insomma, ci sono diverse possibilità. E, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, nessuno saprà quello che avete fatto.

Mettere in pratica questo escamotage è davvero molto semplice. Non dovrete neanche entrare in App. Si, perché per ottenere ciò che desiderate, dovrete aprire il vostro browser di fiducia e ricercare il sito “storysaver.net“. Una volta al suo interno, in homepage, nella barra di ricerca in primo piano, non dovrete fare altro che inserire il nome del profilo Instagram di cui avete perso le tracce.

Fatto ciò, cliccate sul pulsante sotto la barra di ricerca, quello celeste con la scritta “download” e vi si aprirà un mondo. Vi permetterà, infatti, di visionare tutte le Storie Instagram di quel profilo, ma senza che voi abbiate aperto l’applicazione. Insomma, nessuno vi vedrà. C’è, però, un problema. E vi garantiamo che sia il solo. Se volete visionare le storie di un profilo privato, sappiate che è inutile ricercarlo su questo sito. Non funzionerà!