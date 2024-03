Apple sola poteva riuscirci: nuovo AirTag con il nuovo aggiornamento scaglionato | Ora è il solo modo di evitare lo stalking

Importanti novità in arrivo per tutti i fruitori degli AirTag. Scopriamo insieme quando e come giungerà il prossimo aggiornamento.

Uno strumento elettronico ancora aggiornato è uno strumento ancora utile, ancora realmente utilizzabile. La frequenza – o in alternativa la mancanza – di aggiornamenti segna il ciclo vitale di un apparecchio. Quando non è più aggiornato ci di può ostinare ad utilizzarlo, ma risulterà presto tragicamente obsoleto. Un ragionamento che vale, in particolare modo, per smartphone e cellulari.

Giunge allora come una novità particolarmente gradita la notizia che Apple aggiornerà il firmware per AirTag. La nuova versione reca infatti il numero 2A73 (2.0.73) a confronto col firmware 2A61. Quest’ultimo risaliva all’ottobre 2023, più di sei mesi addietro.

Rimane però ancora ignota la reale causa dietro il nuovo aggiornamento, quali saranno gli – eccitanti -nuovi contenuti, volti a migliorare le AirTag. Sappiamo di certo che i nuovi aggiornamenti verranno erogati agli utenti fascia dopo fascia, un passo alla volta.

L’1% dei fruitori degliAirTags avrà già l’aggiornamento il 20 marzo, pertanto con qualche giorno d’anticipo; il 10% lo riceverà invece il 26 marzo, dopo una settimana; infine il 2 aprile un quarto degli utenti potrà usufruire dell’update. L’aggiornamento diventerà definitivo, a disposizione di tutti, il 9 aprile, tra due settimane.

Le caratteristiche del nuovo aggiornamento degli AirTag

Il tanto desiderato update avverrà tramite un iPhone collegato al dispositivo; pertanto è necessario che il cellulare rimanga nel range d’azione del dispositivo, affinché il firmware venga correttamente aggiornato.

Ma che cos’è un AirTag? Si tratta di un sistema di localizzazione di uno specifico oggetto, al quale viene associato. Normalmente viene utilizzato per i bagagli durante un viaggio, le chiavi di casa, il portafoglio e altri oggetti ‘chiave’ della propria vita. Lo si può addirittura usare per tracciare persone o animali; è infatti molto accurato. Non a caso era stata accusata di essere usata per lo stalking, per il tracciamento illegale; sebbene proprio a questo riguardo la Apple si sia mobilitata per impedire casi di uso illegale.

Si presenta, sotto il profilo dell’aspetto generale, come un piccolo disco di 31,9 mm di diametro e 8mm di spessore. Colore grigio metallizzato e l’immancabile logo della Apple. Può resistere alla polvere, ai graffi e all’immersione a notevoli profondità. Il prezzo non è dei più modici: 39 euro per un singolo modello, 129 per quattro localizzatori; solitamente è quest’ultima la scelta compiuta dal cliente. E’ anche vero come su Amazon sia quasi sempre in offerta.