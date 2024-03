WhatsApp Beta: la nuova funzione straordinaria che ti aiuterà a sentire, tradurre e spiare chiunque | Ecco quando scaricarla

Manca davvero poco, anzi pochissimi all’arrivo di una nuova funzionalità, attualmente in fase di test nella versione Beta della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Ebbene sì, ci siamo e tra poco tempo tutti gli utenti che hanno un account WhatsApp potranno, finalmente, usufruire di una nuovissima funzionalità che andrà a stravolgere completamente l’utilizzo di questa piattaforma. Certo, potreste dire che, in particolar modo nell’ultimo anno, gli sviluppatori non sono stati fermi un solo giorno ed hanno lavorato alacremente per apportare migliorie.

E questi miglioramenti sono arrivati sia per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo in toto, sia per quanto riguarda quello che è uno degli aspetti fondamentali che stanno molto, ma molto a cuore a tutti. Stiamo parlando della tutela della privacy e della sicurezza della totalità degli utenti e, ovviamente, di conseguenza, dei loro dati. Ma non c’è affatto da meravigliarsi.

Si, perché, come ben sapete, sin dal suo debutto si è sempre cercato di migliorare questi aspetti. E, per quanto riguarda la privacy, c’è sempre stata la crittografia end to end che ha preservato tutte le conversazioni da occhi indiscreti. Solo chi è parte attiva di una chat potrà vederne i contenuti. Finanche a WhatsApp stessa è vietato sbirciare. Nel tempo, poi, sono arrivate altre funzionalità a supporto.

Ora, però, ecco che sta per arrivare qualcosa di davvero sorprendente. È ancora in fase di test, ma il suo arrivo è previsto a breve. Anzi, possiamo dire che sia programmato nelle prossime settimane. E, ovviamente, pian piano interesserà, come sempre, tutti gli utenti con un account. Si potrà sentire, leggere e spiare tutto in totale tranquillità e molto, ma molto facilmente.

Riconoscimento facile su WhatsApp: non sfuggirà più nulla.

In particolar modo, questo nuovo aggiornamento in arrivo sulla piattaforma di messaggistica più scaricata ed utilizzata al mondo, andrà a riguardare i messaggi vocali. Si, proprio quelle che, molto spesso, risultano essere noiose, perché troppo durature, ed impossibile da ascoltare perché si è a lavoro, a scuola o in altre situazioni in cui non se ne ha la possibilità.

Ed ecco che viene in soccorso la nuova funzionalità che vi consentirà di fare una cosa mai vista prima. In pratica, WhatsApp vi trascriverà tutto ciò che è contenuto all’interno del messaggio vocale, grazie all’utilizzo degli strumenti dello smartphone relativi proprio al riconoscimento della voce. Si tratta di un aggiornamento epocale che consentirà a tutti di non perdere nemmeno un po’ del loro prezioso tempo.

Inoltre, poi, sarà uno strumento importantissimo anche per tutti quegli utenti che hanno problematiche relative proprio ad uno dei cinque sensi, ovvero l’udito. Se non volete attendere per utilizzare questa funzione, potrete iscrivervi al programma Beta, altrimenti, bisognerà aspettare qualche altra settimana per poterne usufruire. Attenzione, però, perché al momento è pensata soltanto per gli utenti in possesso di un dispositivo Android.