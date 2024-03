Star Wars è implacabile: oltre agli spin-off e animazioni 3D la rivoluzione è nei nuovi film | Ecco quanti, quando escono e dove vederli

Che cosa ha in serbo, nel 2024, Disney Plus per i fan di Star Wars? Scopriamolo insieme.

Quali novità attendono coloro che sono fan di Star Wars? La Disney non sembra voler allentare la morsa su una delle sue IP di maggiore successo. Dopo film, trilogie, serie tv, cartoni animati e fumetti, anche il 2024 si prepara come un anno denso di contenuti, pieno zeppo di ogni genere di prodotto connesso all’universo faraonico di George Lucas.

Il primo antipasto di tutto ciò è l’annuncio della nuova serie originale ‘The Acolyte: La Seguace‘, prevista in streaming solo su Disney+ a partire dal prossimo mercoledì 5 giugno 2024 con i primi due episodi.

Ma qual è l’argomento dietro ‘The Acolyte’? Si tratta di un’investigazione su alcuni violenti crimini intrapresa da un Maestro Jedi, suo malgrado contrapposto a una sua antica rivale, una potente guerriera. Una storia che, qual è tradizione di Star Wars, mostra presto il lato oscuro dei Sith.

I nomi, guardando al panorama complessivo, sono notevoli, ‘pezzi da cinquanta’ a voler scherzare di Hollywood. Ritroviamo infatti gli attori Dean-Charles Chapman, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Joonas Suotamo, Carrie-Anne Moss e Amandla Stenberg

Tutte le caratteristiche di Acolyte, la nuova serie Disney

Uno dei nomi che più ha suscitato però clamore, guardando al debutto della serie, non risiede né tra gli sceneggiatori, né tra gli attori: piuttosto nella musica, nella favoleggiata colonna sonora. Disney ha infatti ingaggiato un virtuoso del campo, niente meno che Michael Abels. E’ colui ad esempio che ha curato la soundtrack di Get Out e di US, un maestro dell’horror contemporaneo.

La serie tv è particolare, perchè si colloca in un periodo storico di Star Wars raramente trattato; durante l’Alta repubblica, prima del tracollo e dell’avvento dei Sith. Come ricorda il trailer, un periodo di grande luce: benessere, progresso e serenità. Eppure le tenebre avanzano… L’accolita menzionata nel trailer è infatti chiaramente una esponente dei Sith, una nuova (mortale) allieva.

Non vi saranno – non a caso – i protagonisti che associamo alla serie originale o in generale i grandi nomi che abbiamo associato ai grandi successi al cinema degli anni Ottanta, Novanta e dei primi del duemila. Personaggi e storie nuove: un azzardo che potrebbe rivelarsi fatale, specie considerando l’intrinseco conservatorismo del fan medio di Star Wars. Non rimarrà che osservare i dati delle visualizzazioni.