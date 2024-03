Ikea regina degli accessori: ecco un caricatore universale per tutti gli smartphone e tablet | L’idea geniale a meno di €10

La regina svedese dei mobili offre in vendita un caricabatterie dalle caratteristiche (e il prezzo) unico. Un ‘colpo da maestro’ per Ikea.

A che cosa si associa, di solito, Ikea? Ai mobili, solitamente; forse non di pregio, non di lusso, ma facili da assemblare, muniti di brugola alla mano. La casa svedese è nota per offrire prodotti se non economici, certo convenienti. Minimalisti, direte voi; alla portata tuttavia di tutte le tasche.

Il colosso nordico non vende però solo mobili, tutto il contrario. Tra le sue mercanzie ritroviamo, nelle sezioni ausiliarie, anche diverse tipologie di cibo: patatine – ormai iconiche – carne dalle diverse forme e infine le classiche leccornie svedesi. Ma non solo. Ikea vende anche tanti accessori elettronici.

Ikea come Mediaworld? Strano, ma di certo non impossibile. Dopotutto quando si tratta di accessori d’uso comune li vendono un po’ tutti, sono diffusi. In questo caso ci riferiamo ai nuovi caricabatterie USB-C SJÖSS, disponibili in due differenti versioni: 30W a 6 euro e 45W a 10. Ikea vendeva anche un altro caricabatterie che tuttavia, allo stadio attuale, non ha senso comperare: costava 13 euro e alimentava solo a 13W.

Naturalmente il maggiore vantaggio dei dispositivi in questione è il prezzo, decisamente concorrenziale. La maggior parte dei caricabatterie di qualità costa decisamente di più; Ikea è una (fortunata) eccezione. I caricabatterie venduti negli aeroporti, nelle cartolerie, nei negozi di elettronica costano sensibilmente di più.

Perché comperare il caricabatterie dell’Ikea

Ma il costo non è l’unica ragione. Caricabatterie simili infatti sono molto diffusi, ma non sempre si adattano a tutte le prese, a tutti i cellulari. A volte il caricabatterie comperato risulta non adatto, una bella scocciatura. Il modello in questione invece supporta un po’ di tutto: Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+), e Programmable Power Supply (PPS).

E i discount elettronici? Ecco, nei casi del genere, la competizione diventa più ardua, trovare un caricabatterie altrettanto economico di quelli offerti su Amazon implica uno sforzo maggiore. Lo ammettiamo allora fin da subito, è certamente vero: su Amazon i prezzi sono più convenienti, maggiormente competitivi. Però, anche in queste circostanze, trovare un caricabatterie a soli sei euro non è facile.

Vale la pena risparmiare? Fino ad un certo punto. I caricabatterie possono immagazzinare calore, risultare intrinsecamente pericolosi. Ikea non presenta rischi; è occidentale, è una grande azienda, ha un controllo qualità piuttosto spiccato. Altre aziende potrebbero essere meno affidabili.