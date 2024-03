Come “Attirare i Soldi”: il metodo del Feng Shui che tanto piace agli architetti e che secondo alcuni sia meglio di una calamita | Vedrai che differenza

Diciamoci la verità, qualche soldino in più, in particolar modo in quest’ultimo periodo caratterizzato da una forte crisi economica e sociale, non fa mai male.

Nonostante in famiglia si lavori in due e si portino a casa degli stipendi dignitosi, molto spesso, non ce la si fa a tenere testa a tutti i costi che, tra l’altro, da quattro anni a questa parte sono lievitati a dismisura. Parliamo dei beni di prima necessità che sono diventati simili ai beni di lusso, ma anche dei carburanti che sono saliti nuovamente sopra la soglia limite dei due euro.

E, poi, come non menzionare le tariffe telefoniche, sia di rete fissa che di rete mobile. che sono aumentate a causa delle rimodulazioni unilaterali dei contratti da parte dei provider di questi servizi. Ciò che, però, fa più paura sono le bollette relative alle forniture di energia elettrica e di gas che aumenteranno nuovamente in questo anno, in particolar modo verso la sua fine.

E, poi, ci sono i mutui, anch’essi interessati da aumenti sconsiderati e gli affitti. Insomma, c’é poso ca stare felici. Sì, perché tutto ciò, unito all’inflazione crescente, ha fatto sì che si dovesse ricorrere continuamente ai prelievi di contanti dai conti correnti in cui sono custoditi i risparmi. E questi ultimi si stanno letteralmente depauperando.

Ecco perché, bisognerebbe provarle tutte pur di attirare a sé e alla propria famiglia un po’ di fortuna. In particolar modo, grazie a questa pratica di Feng Shui, si potrà attirare a sé il denaro! Sembra stano, ma è proprio così. E sono tantissimi i cittadini che ci stanno provando. E’ qualcosa di davvero molto semplice e veloce da mettere in pratica.

Ecco il trucco Feng Shui relativo al denaro!

Ebbene sì, se seguite alla lettera questi consigli, avrete la possibilità di attirare in casa la giusta armonia e, anche, il denaro. E c’é un trucchetto in particolare che è balzato subito agli occhi e di cui vogliamo assolutamente parlarvi. Le protagoniste principali della storia sono le finestre della vostra abitazione. E’ da lì che bisogna assolutamente partire. In particolar modo, secondo questa antica disciplina, le finestre sono la vera fonte di energia positiva della casa.

E va da sé che bisogna porvi molta, anzi moltissima attenzione! L’energia esterna viene portata all’interno delle abitazioni proprio da queste aperture, grandi o piccole che esse siano. Innanzitutto, bisogna tenerle sempre perfettamente pulite, perché polvere e sporco bloccano completamente il flusso di energia positiva. E devono essere libere, dinanzi a loro non ci devono essere né mobili né complementi di arredo. Anche la scelta dei tendaggi è molto importante.

Bisogna tenere presente la giusta colorazione e le tende devono far sì che la luce entri in casa. Le colorazioni adatte, secondo tale pratica antica, sono quelle vivaci come il viola, il verde, l’arancio. Accanto ad esse c’é sempre bisogno del verde. Sono le piante ad attrarre le energie positive che servono. Infine, bisogna sempre mettere accanto alle finestre dell’acqua che scorre da tenere sempre perfettamente pulita. Se osservate questi consigli, prosperità e benessere saranno sempre con voi!