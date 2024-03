App Illegali: ecco quelle che se installate ti porteranno sicuramente problemi con la Legge | Evitale da subito o sono guai

Come abbiamo avuto modo di ribadire molte volte, sono tantissime le applicazioni che si possono scaricare ed installare all’interno dei propri dispositivi.

Ed è questo aspetto, fondamentale, che porta ad una vera e propria dipendenza dagli smartphone. Le App, come ben sapete, possono essere scaricate dagli App Store ufficiali, ma anche da App Store terzi. Quest’ultima pratica, fino a poco tempo fa, era disponibile solo per gli utenti Android. Ma ora, grazie ad Digital Markets Act, ne possono usufruire anche gli utenti Apple.

E di applicazioni se ne possono annoverare tantissime, dai giochi alle applicazioni meteo, passando per quelle che consentono di ottenere indicazioni stradali, con condizioni del traffico in tempo reale. Queste piattaforme, poi, offrono ancora di più. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di visionare sulle mappe i luoghi di interesse artistico, culturale, ma anche negozi o supermercati.

Passando, ovviamente, per le stazioni di rifornimento carburante e per quelle di ricarica. Inoltre, non possiamo dimenticare quelle che, maggiormente, vengono utilizzate dagli utenti. Parliamo delle piattaforme di messaggistica istantanea e di quelle Social, non dimenticando quelle che offrono contenuti in streaming in abbonamento.

Eppure, sta aumentando sempre più la consuetudine di scaricare applicazioni illegali che saranno motivo di guai seri per chi le possiede. Il nostro consiglio è quello di evitare di installarle per non andare contro la Legge. Per mettervi in guardia, vogliamo informarvi su quali fareste bene a non scaricare né utilizzare mai e poi mai.

Dite addio a queste applicazioni se non volete passare dei guai seri!

Innanzitutto, vogliamo partire con quelli che sono i programmi e le applicazioni pirata ed il loro utilizzo. In questo caso si rischia una sanzione molto dura. Si parla di una multa che può variare dai 154 ai 1032 euro. Non sappiamo se conoscete o meno l’esistenza, ma attenzione ad installare quelle applicazioni che segnalano, in maniera precisa, se, sulla strada che state percorrendo, ci sono gli autovelox.

Anche in questo caso è prevista una sanzione pecuniaria, ma molto più salata di quella precedente. Si va, infatti, dagli 802 euro ai 3212 euro. Se vi affidate, poi, a tutte quelle applicazioni che vi consentono di attaccarvi, in maniera totalmente illegale, a qualsiasi rete Wi-Fi, sappiate che rischiate fino a ben 3 anni di carcere. E, poi, dovrete anche risarcire i danni!

Infine, non possiamo non menzionare tutte quelle applicazioni che offrono la visione in streaming o il download di tantissimi contenuti che vanno dai film alle serie tv, passando per i documentari e per tutti gli eventi sportivi, in particolar modo il calcio. In questo caso, la sanzione è riferita a ogni singola visione o download. E si va dai 150 euro ai 1032 euro. Fate attenzione!