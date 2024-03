Tornano le Zanzare: contro questo insetto da incubo ci aiuta la tecnologia | Piccolo come un accendino le annienta con lo smartphone

La Primavera è, finalmente, arrivata e con essa le giornate soleggiate, più tiepide, con più ore di luce da poter sfruttare e, ovviamente, con il pensiero rivolto già all’estate!

Diciamoci la verità, sono pochi quelli che non stanno già pensando ai posti in cui andare in vacanza per concedersi il meritato relax dopo un intero anno di lavoro stressante. Possiamo dire che quei giorni di ferie sono il giusto premio per tutti. Ovviamente, però, come tutto del resto, non ci sono soltanto gli aspetti positivi da prendere in considerazione.

Ce ne sono anche di negativi e non sono pochi. Pensiamo, all’invasione dei pesci alieni nei nostri mari. Alcuni di questi sono anche velenosi. Ma c’é un aspetto che interessa tutti i cittadini, dalla montagna al mare, passando per la pianura. Parliamo di un insetto fastidiosissimo che è pronto ad invadere, ai primi tepori, tutta la nostra penisola.

E quale insetto è fastidioso e, per di più, punge? Non sono le api, né tantomeno le vespe. Anche questi sono un problema, in particolar modo con l’invasione dei calabroni asiatici. Ma l’insetto di cui vogliamo parlarvi è la zanzara. E’ fastidiosa, a tutte le ore del giorno e della notte ed una sua puntura provoca bruciori e prurito. per non parlare, poi, che questi insetti sono vettori di malattie anche mortali. Ecco perché vogliamo svelarvi qualcosa di fantastico che andrà a combatterle!

Heat It Pro: con questo dispositivo ed il vostro smartphone potrete combattere questo insetto.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di un dispositivo davvero molto piccolo, ma che potrà aiutarvi tantissimo. Sembra una pen drive, quelle che di solito si utilizzano per tenere archiviati file, foto, video per poterli traferire o aprire, poi, su altri device all’occorrenza. In realtà, non si tratta di un repellente contro le zanzare, ma vi viene in soccorso dopo la loro puntura.

Sì, perché potrete connetterlo al vostro smartphone tramite il connettore USB o il vecchio connettore Lightning ed il gioco è fatto. Si aprirà la sua applicazione e potrete disporre di ben 12 funzionalità, in base al posto in cui è arrivata la puntura ed anche in base all’età anagrafica del soggetto punto. E’ ottimo anche per i bambini.

Il dispositivo in questione si scalderà, arrivando ad una temperatura massima di ben 52° centigradi. Dopo che si è riscaldato, poi, potrete finalmente poggiarlo sulla puntura di zanzara appena arrivata. E sia il prurito che il bruciore scompariranno in un baleno. Attenzione, perché è ottimo anche per punture di vespe ed api. Potrete acquistarlo, sostenendo il progetto, ad un costo di 32 euro e vi arriverà a casa entro il mese di maggio. Basterà andare su Kickstarter.