Condizionatori per l’estate: bloccali subito con lo sconto al 70% che offre lo Stato e rinnova tutta casa prima che arrivi il caldo | L’occasione è unica

Con l’arrivo della primavera, si pensa, ovviamente alla stagione successiva, ovvero a quella estiva, e, ovviamente, alle località in cui andare in vacanza.

E ci si prepara alla scelta degli alloggi, del mezzo con cui viaggiare, dall’auto al treno, passando per l’aereo o la nave. Insomma, ci si impegna a fondo per far sì che tutto fili liscio come l’olio. C’é da dire, però, che il pensiero di molte famiglie italiane non si ferma soltanto alle vacanze. C’é un altro aspetto fondamentale che riguarda la stagione estiva.

E questo è, senza ombra di dubbio alcuna, la possibilità di tenere fresca la propria abitazione durante le giornate e le notti in cui si fa praticamente fatica a respirare. E questo non è il pensiero solo di chi resta a casa in estate e non va in vacanza, ma è il pensiero di tutti. Anzi, potremmo dire che sia l’obiettivo di tutti. Sì, perché trascorrere una giornata estiva senza la possibilità di refrigerio è faticoso.

Ed ecco che ci si rivolge ai condizionatori per avvalersi dei loro servigi. Ovviamente, però, il loro costo non è affatto basso, soprattutto se si pone molta attenzione alla loro classe energetica. Come ben sapete, maggiore è questa, minori sono i consumi ogni volta che lo si accende. Ma sono anche maggiori i prezzi per acquistarli.

Ecco che, però, ora, c’é la possibilità di acquistarli a dei prezzi veramente agevolati che non graveranno molto sulle finanze familiari già martoriate da anni di crisi economica e sociale. Si, lo Stat mette a disposizione un bonus ulteriore che riguarda questi dispositivi, oltre i tanti già in essere in quest’ultimo periodo. Potrete rinnovare tutto il vostro parco condizionatori.

Ecco il Bonus Condizionatori: il caldo non farà più paura!

Innanzitutto, vi diciamo che si tratta di una agevolazione fantastica che vi consentirà di risparmiare tra il 50% ed il 70% sul totale della spesa effettuata. C’é da dire, però, che non si tratta di un Bonus mirato ai condizionatori, ma si può fruire di questi sconti abbinando l’acquisto e l’installazione di questi dispositivi ad altri lavori.

In particolar modo, potrete usufruire di questi sgravi fiscali accedendo al Bonus Ristrutturazione o al Bonus elettrodomestici, ma anche al Superbonus o l’Ecobonus. ovviamente, purché questi condizionatori scelti siano in classe energetica superiore alla A. E si tratta, in tutti i casi dei bonus appena citati, di uno sgravio Irpef che, nel caso del Bonus Ristrutturazione, equivale al 50%.

Lo stesso vale per il bonus elettrodomestici, mentre la percentuale sale al 65% nel caso dell’Ecobonus, fino ad arrivare al 70% del SuperBonus. Per usufruire di questi sgravi fiscali all’atto della dichiarazione dei redditi, non c’é alcuna soglia ISEE. Inoltre, questo sgravio potrete ottenerlo spalmato in dieci anni. Infine, vi ricordiamo che esiste lo sconto IVA sulla loro installazione: sarà al 10% anziché al 22%.