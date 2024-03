Marzo mese di tempesta: arriva l’annuncio ufficiale e tutti questi cellulari smetteranno di funzionare | Se stai nella lista devi per forza comprane uno nuovo

Gli smartphone, ormai, sono parte integrante delle nostre vite di tutti i giorni, qualsiasi sia il loro utilizzo, per lavoro o per svago.

Non c’é alcun utente che non li tenga tra le mani la maggior parte della giornata. Tra una sbirciata ad una delle tante piattaforme social ed un messaggino da inviare sulle varie piattaforme di messaggistica istantanea, il tempo scorre inesorabile. Ovviamente, passa, ed anche in fretta, anche quando si visionano i tanti contenuti offerti in streaming.

E di questo tipo di applicazioni ce ne sono tantissime. Film, serie tv, documentari, ma anche brani musicali, aiutano a far sì che, ad esempio, il tempo in attesa dell’arrivo di un mezzo pubblico sia più dolce e meno snervante. E, poi, sono tanti anche quelli che utilizzano queste piattaforme durante i loro viaggi in autobus o in treno.

E potremmo dilungarci ancora tanto visto l’alto numero di applicazioni esistenti ed il loro utilizzo più disparato. Ma la notizia di cui vogliamo rendervi partecipi non è delle migliori. E riguarda numerosissimi smartphone che, all’improvviso, smetteranno di funzionare, lasciando nella disperazione tutti i loro possessori.

Ma la decisione, ormai, è stata presa e tutti i provider non torneranno indietro. Andranno avanti per la loro strada e per tutti gli utenti coinvolti non ci sarà altra soluzione se non quella di optare per l’acquisto di uno smartphone di nuova generazione, di alta o bassa fascia, non farà differenza. Ormai, salutare definitivamente il proprio device sarà un obbligo.

Addio a questi smartphone: non si connetteranno più!

In realtà, possiamo dire che questa problematica sia insorta già un po’ di tempo fa. Sì, perché la decisione presa dai provider parte da molto lontano. Ed alcuni di essi hanno già concluso l’iter che ha portato alcuni device a non funzionare più. Ce ne sono ancora due che non l’hanno fatto, ma esperti del settore hanno dichiarato che anch’essi provvederanno a breve, anzi, a brevissimo.

Tra quelli che hanno già concluso l’iter ci sono Vodafone, che è stata la prima in assoluto, e Tim che l’ha seguita a ruota ed ha concluso il processo lo scorso mese di ottobre. restano WindTre, che sostiene che il suo processo si chiuderà nel 2025, ed Iliad che, però, al momento non ha dichiarato ancora nulla in merito, ma si pensa che seguirà la stessa strada di WindTre.

Ma cosa sta accadendo? Perché alcuni smartphone non funzioneranno più? Ebbene, dovete sapere che il processo di cui abbiamo parlato fino ad ora è quello che riguarda la dismissione dei ripetitori 3G. In questo modo, le frequenze saranno liberi e potranno essere utilizzate per le tecnologie più moderne come il 4G ed il 5G. Quindi, bisogna rassegnarsi e salutare definitivamente tutti gli smartphone più obsoleti di cui si è in possesso.