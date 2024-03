LIDL ha già tutto pronto: per la Primavera che sia giardino, terrazza o balcone l’allestimento è completo | La festa è già iniziata

C’é ancora un po’ di tempo per approfittare dell’evento promozionale messo su da Lidl che è dedicato alla cura del giardino o del terrazzo.

In realtà, però, non si tratta di una promozione che riguarda solo la loro cura, bensì, grazie a queste fantastiche offerte, potrete anche realizzarlo completamente ex novo. I prodotti proposti sono davvero fantastici e, soprattutto, sono venduti a prezzi molto, ma molto bassi. Come al solito, però, quando si tratta di Lidl, non troverete un volantino a parte.

Assolutamente no, infatti nel volantino dedicato alla Pasqua, c’é un’intera sezione che centra l’attenzione sui prodotti da giardinaggio. Lidl vuole farvi immergere completamente nel verde. E c’é da dire che sono davvero tantissimi prodotti. Si parte, ad esempio, dalle lampade ad energia solare della Livormo Home che si accendono al buio.

La luce emanata è di un colore bianco freddo. E potrete scegliere tra gufi, ranocchi, fiori a soli 3,99 euro ciascuno. Poi, ci sono dei teli utili a proteggere sia i cuscini dei vostri divanetti e delle vostre sedie, sia gli ombrelloni posti in giardino o in terrazzo. Sono proposti in vendita, in offerta, a soli 2,99 euro. Ed ancora, potrete acquistare un tavolino pieghevole da giardino con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo originale.

Lo pagherete soltanto 69,00 euro. A questo, potrete abbinare una sedia pieghevole da giardino con schienale regolabile in 6 posizioni a 69 euro. Quest’ultima, poi, è garantita ben 3 anni! E non finisce assolutamente qui. Pensate che questo inserto è davvero enorme. E noi vi abbiamo preparato una mini guida ai prodotti più interessanti.

Giardini, balconi e terrazzi da favola!

Se siete amanti delle piante rampicanti, non potrete farvi sfuggire questa offerta che ha come protagonista proprio la spalliera in metallo per rampicanti. Si tratta di un prodotto che si può utilizzare sia in giardino che sui terrazzi e sui balconi e consente di avere un colpo d’occhio davvero di effetto. Potrete farla vostra a 6,99 euro con 3 anni di garanzia.

E, poi, ci sono i portavaso pensili e potrete scegliere tra svariate forme, dagli uccellini fino a passare per i gufi. Dando uno sguardo ancora maggiore alle pagine del volantino, poi, potrete trovare un prodotto che vi consente di tenere ferme le tovaglie sui vostri tavoli all’aperto. E ci sono sia i pesi per tovaglia che i fermatovaglia.

In entrambi i casi, la confezione ne contiene 4 pezzi al costo di 3,49 euro. Se, poi, volete tante farfalle a decorare il giardino, non potrete fare a meno di acquistare le lampade Led ad energia solare con farfalla. Ognuna di queste costa 2,99 euro e, se ne acquistate tre, ne pagherete soltanto due. Di articoli ce ne sono ancora tantissimi, ma dovrete sbrigarvi ad entrare in uno dei negozi della catena perché la promozione scade domenica 24 marzo!