Apple Ring: stavolta i rumors non si sbagliavano, è una cosa davvero eccezionale | Ecco quando arriverà, cosa farà e quanto costerà

Che cos’è l’Apple Ring? Se ne parla da tanto, ma le informazioni disponibili sono poche e circostanziate. Scopriamole insieme, una ad una.

C’è una ragione – e di quelle buone, se non ottime – per la quale Apple è conosciuta. La casa di Steve Jobs è stata più volte autrice, negli anni passati, di autentiche rivoluzioni; interconnessioni non solo di silicio, ma di persone, di popoli, di idee. Pensiamo all’iPhone e a quale gigantesco impatto ha causato nella scena tecnologica del periodo. C’è pertanto una buona ragione per la quale molta gente guarda con trepidazione alle ultime novità in casa Apple.

Un anello per domarli tutti. È il progetto della Apple che mira a una maggiore egemonia nel campo dei dispositivi indossabili. Nello specifico si vorrebbe creare un anello intelligente indossabile. L’ Apple Ring, così viene soprannominato negli ambienti del settore.

Una delle prime fonti è Electronics Times, secondo cui Apple vorrebbe creare un anello intelligente connesso alla salute e al benessere della persona. Un anello multi funzionale, qual è tradizione della casa.

Ma che cosa offrirebbe di utile al consumatore, questo nuovo dispositivo indossabile? Dopotutto esiste già l’Apple Watch. L’ anello sarebbe capace di monitorare il battito del cuore, l’andamento del sonno e la frequenza del respiro. Un’ assicurazione sanitaria condensato in un singolo anello, in un Apple Ring per l’appunto.

Come funzionerà l’anello smart della Apple

A differenza di altri simili prodotti l’Apple Ring non dovrebbe richiedere una connessione costante a un altro dispositivo iPhone. Zero necessità, ad esempio, di avere un altro cellulare o tablet poco distante; un iPhone ad esempio. Il dispositivo inoltre non ha un un ‘suo’ display, ma solo una batteria a lungo periodo, capace di funzionare autonomamente per diversi mesi.

La tecnologia degli anelli intelligenti è, allo stadio attuale, sottoposta a brevetto. In particolare la Apple era interessata ad usarli per gli auricolari della realtà virtuale, ad esempio l’Apple Vision Pro. L’anello di per sé potrebbe funzionare come output del tatto del soggetto immerso nel Metaverso o in un simili realtà artificiali, ad esempio per i videogiochi immersivi.

Sul fronte delle notizie assolutamente certe, sappiamo che la Apple ha un team che sta lavorando a un ‘anello smart‘; però di certo non uscirà nella primavera 2024. Secondo le prime – prudenti – stime, l’ingresso nel mercato è previsto nel 2026 o nel 2027. Ancora qualche anno, pertanto.