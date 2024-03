WhatsApp, rinnova la grafica: ora è ufficiale questo bellissimo colore che puoi abbinare in estate come tema delle tue chat è nativo sull’App | Ecco come fare

Quando si parla di WhatsApp, si pensa subito alle tantissime novità che gli sviluppatori hanno in serbo per gli utenti di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, a partire dal suo debutto, ne abbiamo viste tantissime. Ed è stato soprattutto l’ultimo anno ad offrire la quantità maggiore di novità. Sono state migliorate alcune funzionalità già esistenti, mentre altre sono state implementante completamente ex novo. E tutto per migliorare l’esperienza di utilizzo di tutti.

Ovviamente, si pone al centro quelli che sono i livelli di tutela della privacy e della sicurezza degli utenti e dei loro dati. Ma questa è stata una costante per tutta la vita, fino a dora, della piattaforma di messaggistica di Meta. Pensiamo, ad esempio, al fatto che, da sempre, i messaggi e le conversazioni sono crittografati end to end.

In questo modo, nessuno potrà mai venire a conoscenze di quelle che sono le conversazioni tra due o più utenti, nemmeno WhatsApp stessa. Poi, col passare del tempo, la privacy e la sicurezza sono diventati due aspetti fondamentali. E, nell’ultimo anno, sono arrivate due funzionalità che consentono di tenere nascoste le chat più intime.

Una fa si che nessuno potrà leggerle, mentre la seconda le nasconde completamente. Insomma, non si può dire che gli sviluppatori non lavorino, anzi. Ora, poi, è arrivata una novità pazzesca che farà fare i salti di gioia alla stragrande maggioranza degli utenti. Certo, a qualcuno insorgerà un po’ di malinconia, ma questa sarà passeggera. Ve lo garantiamo!

Una nuova veste grafica, un nuovo colore: WhatsApp si rifà il look!

Ebbene sì, si tratta della novità delle novità almeno per quanto riguarda il design della piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata al mondo. Come ben sapete, il colore di WhatsApp è il verde e lo è sempre stato. E’ quello che la identifica e la rende riconoscibile tra le tantissime altre applicazioni, nonostante le tante imitazioni.

E c’é un colore, su tutti, che potrete scegliere. Parliamo del colore beige che è sobrio, non è un pugno nell’occhio e che vi consentirà di fare bella figura con tutti i vostri amici ed i vostri parenti. Attenzione, però, perché si tratta di una possibilità e questa non viene data dalla piattaforma stessa. Beh, almeno per il momento non potete farlo attraverso di essa.

Bisognerà installare una applicazione esterna che è totalmente gratuita. Entrate all’interno del vostro App Store di fiducia, cercate Nova Launcher ed installatela. Una volta sul vostro device, non dovrete fare altro che scegliere l’icona di WhatsApp e cambiarle il colore scegliendo la matita colorata di vostro gradimento.