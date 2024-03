Materassi e letti: ecco come pulirli e rinnovarli a Primavera per dormire tutta la stagione estiva rilassati e contenti | Comodo e fresco come una nuvola

Uno degli aspetti fondamentali da tenere bene a mente in casa è, senza ombra di dubbio, la pulizia accurata della stessa e, soprattutto, di alcuni suoi punti.

Quando ci sono da fare le pulizie giornaliere, non si focalizza l’attenzione su alcune cose. Si spolvera velocemente, si passa l’aspirapolvere o si chiede l’aiuto di quella robot e, infine, si lava il pavimento. C’è una cosa che si lascia sempre dietro. Parliamo del letto e, in particolar modo, del materasso. Qui si possono annidare vermi, batteri, polvere, pelle morta che non sono proprio un bene per la salute.

E, poi, ci potrebbe essere anche lei, ovvero la muffa. Ma come? La muffa nel letto? Si, molto spesso è l’umidità a giocare questo brutto, anzi bruttissimo scherzo. Altre volte, poi, sono gli utenti stessi a bagnare il letto e a non asciugarlo. Questo viene coperto e l’umidità rimane, invade il materasso e da vita a questo essere immondi che può provocare, insieme agli altri agenti, allergie forti per gli utenti.

Ovviamente, le allergie non sono l’unico problema. Ce ne possono essere anche di più gravi. Ecco perché, proprio in questo periodo, quello dell’inizio della stagione primaverile, abbiamo voluto offrirvi dei consigli importantissimi per la pulizia e l’igienizzazione del vostro letto e del vostro materasso. Come ben sapete, è proprio questo il periodo delle grandi pulizie, dette “Pulizie di Primavera”.

Ci si arma di pazienza ed attrezzi ed utensili utili alla pulizia approfondita della casa e si mette su una vera e propria maratona, coinvolgendo tutti coloro i quali vivono sotto lo stesso tetto. Questa volta, però, grazie ai consigli che vogliamo offrirvi, avrete la possibilità di pulire a fondo il vostro materasso e poter riposare nel migliore dei modi in vista della prossima stagione estiva. E, ovviamente, potrete fare lo stesso in autunno ed il prossimo inverno.

Ecco una mini guida alla pulizia profonda e perfetta del materasso!

Se volete dormire sonni tranquilli senza dover pensare alle problematiche derivanti dalla polvere, dai batteri e dalla muffa, la prima cosa che dovete fare è “spogliare” completamente il vostro letto. Tutta la biancheria, dal coprimaterasso alle lenzuola, dal copriletto alle federe dei cuscini, vanno rimossi e lavati in lavatrice. Fatto ciò, potrete iniziare la pulizia vera e propria.

Per farlo, dovrete armarvi di aspirapolvere ed aspirare completamente tutto, in particola modo nei posti in cui si possono annidare molto facilmente agenti esterni poco salutari. parliamo delle cuciture e dei posti incavi. Fatto ciò, se notate delle macchie vistose dure a morire, procedete al lavaggio del materasso. Ovviamente, non utilizzate acqua.

Dovete lavarlo a secco! Cospargete il materasso con il prodotto adatto e, poi, dopo aver provveduto a strofinarlo per bene, aspirate il tutto con l’aspirapolvere. Se, invece, ci sono cattivi odori, fate un intruglio con bicarbonato di sodio e dell’olio essenziale che più vi piace. Dopo averlo spalmato su tutta la sua superficie, fatelo agire per sei ore e, poi, rimuovetelo. Avrete un materasso perfettamente pulito, igienizzato e profumato!