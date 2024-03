Smartphone pieno di dati e lento? Con una di queste App lo farai tornare come appena acquistato | Rimuovono solo i file dannosi al sistema

Come ripulire il cellulare? Ecco alcuni utili (e pratici) consigli

Fare la pulizia al cellulare. Un panno cattura polvere sullo schermo, una strofinata di alcool, un cotton fioc per spennellare le estremità e i pertugi. Parola d’ordine? Delicatezza, smartphone e iPhone sono strumenti sensibilissimi, capaci di rompersi a ogni minima sollecitazione. Ma come! Argomenterete voi, intendevo la pulizia digitale del cellulare, non fisica…

Ebbene sì, come per i computer, anche i cellulari necessitano di essere ripuliti da applicazioni, file, vecchie autorizzazioni e generalmente materiale inutile. Non è un compito da prendere alla leggera a causa di una duplice ragione.

In primis il cellulare, se accumula troppo materiale di rifiuto, eccessive scorie di app e siti di ogni genere, rallenta fino a fermarsi, finisce per funzionare malamente o non funzionare affatto. Secondariamente se invece si esagera nell’ opposta direzione e cioè si cancellano file importanti. Password di accesso memorizzate, cookie vitali per il funzionamento dei browser, PDF firmati e così via.

La prima applicazione utilizzabile, in questi casi, è CCleaner, già famosissimo per l’utilizzo coi computer. L’app consente di eliminare in maniera rapida ed efficace i file ritenuti inutili; la cache, gli aggiornamenti molesti, i vecchi messaggi. È pienamente personalizzabile; pertanto è possibile modularlo a seconda delle necessità. Occorre fare a questo proposito attenzione, perché CCleaner può eliminare anche file vitali del sistema, danneggiando seriamente il sistema operativo. Da maneggiare con attenzione.ù

Come ripulire il cellulare

Un’ altra applicazione di grande successo è AVG Cleaner. L’ applicazione consente di fare piazza pulita dei file in maniera rapida ed efficiente. È molto apprezzato specie perché cancella le foto doppie, sfocate o semplicemente fuori fuoco. Se vi serve fare spazio sul cellulare, questa è l’ app da installare.

Per chi desidera invece fare una pulizia più accurata, rilevando eventuali minacce nel sistema, è fortemente consigliato Avast Cleanup. In particolare ripulisce perfettamente la memoria interna del computer, consente una pulizia davvero approfondita. Avast è molto consigliato se si teme la rimozione dei malware, dei piccoli virus in generale. Avast Cleanup inoltre può diminuire le dimensioni delle foto, senza togliere qualità dalle stesse.

In generale, se il problema è la quantità di spazio, appare realistico eliminare dapprima i duplicati: su Whatsapp, su Telegram, su Facebook. Google photos offre inoltre la possibilità di eliminare, in un solo colpo, le foto sfocate. Un altro elemento a cui occorre porre grande attenzione sono gli audio: dopo i video possono occupare spazi notevoli, riempire GB se non Terabyte di hard disk e di memoria del cellulare. Meglio eliminarli, fare la necessaria pulizia.