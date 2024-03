Agcom è ora di dire la verità: ecco chi, senza artefatti o inganni, è l’operatore più veloce in Italia | I numeri sono davvero allucinanti

Finalmente, dopo tanti premi concesso ai vari operatori telefonici operanti sul territorio nazionale italiano, l’AgCom ha stabilito quella sia il più veloce tra tutti.

Sappiamo benissimo che, agli inizi di ogni anno, viene premiato il provider di servizi telefonici più veloce ed affidabile in Italia. Vengono considerati, per redigere la classifica, diversi parametri. Si assegnano, per questi, dei punteggi che, poi, vengono sommati. Ed ovviamente quello che ha ottenuto più punti, viene incoronato come il più veloce dell’anno.

Ora, però, anche AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), ha voluto chiarire la sua posizione, operando dei test sia a livello nazionale che a livello locale. E, ovviamente, son venuti fuori dei risultati allucinanti, ma incontrovertibili. Grazie ad essi, potrete star sicuri di aver sottoscritto o meno un contratto telefonico con l’operatore giusto, quello più veloce e che da meno problemi.

Ma perché la verità su questi risultati è allucinante? Beh, perché ciò che è emerso lo è sotto diversi aspetti. O meglio, lo è per tutti gli aspetti che sono stati presi in considerazione. In particolar modo, questi test sono stati condotti lo scorso anno ed i risultati pervenuto da esso sono comparativi tra i vari provider in servizio su tutto il territorio italiano. Vediamo, allora, cosa è emerso.

L’operatore più veloci in Italia è lui senza ombra di dubbio alcuna!

Ebbene sì, non c’è dubbio che sia questo. In generale, in Italia, la velocità in upload è di 59 Mbps, mentre quella in download è di 339 Mbps. Se ci si trova in movimento, a piedi o con mezzi, queste scendono entrambe, ma non di molto. Tutto ciò, però, è stato reso ufficiale dallo scorso mese di febbraio. La novità di questi giorni è un’altra. Ebbene sì, perché sono stati resi noti i risultati per ogni zona d’Italia.

Anche quella più remota di tutte è stata oggetto dei test di AgCom. Ecco perché abbiamo voluto definire questi risultati allucinanti, scioccanti. Ognuno, infatti, potrà verificarli in ogni momento, scegliendo anche la zona in cui si abita o si lavora. E c’è di più perché tutti potranno anche avere contezza della velocità di download ed upload mentre sono in viaggio. Ed ovviamente il tutto verrà diviso per i vari provider esistenti.

La considerazione da fare, prima di scoprire quale sia il miglior operatore telefonico mobile in circolazione è che, con tecnologia 5G, non vi è alcuna differenza tra i provider se non nella tariffa e promozione scelta. Cambia tutto, invece, se la tecnologia utilizzata è diversa. E, se su base nazionale i dati sono chiari e palesi, in particolar modo tra i tre operatori maggiori, se si focalizza l’attenzione sul territorio, bisogna andare più a fondo.

Quando si parla dei tre maggiori provider, si intende Vodafone, TIM e WindTre. E quest’ultima, non risulta essere mai la prima in nessuna zona d’Italia. Lo scettro, su ogni territorio, anche quello più remoto, è conteso tra Tim e Vodafone. Va da sé che sono questi i migliori due operatori telefonici sul mercato, almeno per il momento.