WhatsApp ed il messaggio killer: da questa clip ormai virale sui Social arriva la conferma | Il Ban avviene immediato

Una delle paure più grandi di fruitori abituali di WhatsApp è quella di essere bannati dalla piattaforma, ed ora sembra essere diventata realtà.

Ebbene sì, ne sono pieni i Social di questa notizia. In particolar modo è su TikTok che spopolano video a riguardo e tutti gli utenti stanno cadendo nella disperazione più totale. Si, perché senza WhatsApp, ormai, non si riesce più a vivere. È la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo con i suoi quasi tre miliardi di utenti attivi.

Ed ovviamente, anche nel nostro paese il trend è lo stesso. Anzi, addirittura, se prendiamo in considerazione la percentuale di frequentatori abituali della piattaforma di messaggistica di Meta in Italia, questa è di gran lunga superiore. Parliamo, infatti, di oltre l’80% della popolazione che ha un account attivo e funzionante.

E possiamo dire che lo sia a qualsiasi ora del giorno e della notte. Messaggi di testo, vocali, foto, video e documenti, questi sono gli strumenti utilizzati da tutti. E se si pensa che, da un momento all’altro si possa venire esclusi dalla piattaforma, allora ecco spiegata quella che è la paura degli utenti. Si perderebbe completamente un modo di comunicare con altre persone.

Che queste siano parenti o amici, poco importa. Ci si sentirebbe completamente fuori dal mondo. Ma come è possibile che nessuno fino ad ora aveva lanciato questo allarme? Come mai è venuto fuori soltanto ora che gli utenti rischiano di essere bannati? Che, poi, tra le altre cose, basta un messaggio per essere fuori dai giochi.

Ban istantaneo per gli utenti: una volta che arriva il messaggio si è fuori!

E’ questo ciò che sta circolando sui video che, ovviamente, non potevano fare altro che diventare virali. Si tratta di un argomento di fondamentale importanza per tantissimi utenti in tutto il mondo. Senza WhatsApp, come abbiamo avuto modo di accennare già in precedenza, verrebbe meno una certezza per tantissimi, verrebbe meno quello che è diventato il metodo standard per comunicare.

Beh, però, c’é da dire una cosa. Sì, perché questi video che stanno circolando non sono altro che uno scherzo. Sì, di pessimo gusto ma è pur sempre uno scherzo. Non che su WhatsApp non si possa essere bannati. Nel caso in cui si inviino messaggi che possono essere interpretati come spam, il rischio c’é ed è anche molto, ma molto alto.

Ma in questo specifico caso, non è affatto così. Nei video che stanno circolando, i messaggi appaiono in maniera molto diversa rispetto a quelli tradizionali. Ma chi li ha scritti non ha fatto altro che utilizzare una delle nuove funzionalità offerte da WhatsApp. Parliamo dei messaggi formattati come se fosse delle citazioni. Appaiono di coloro grigio chiaro e non scuro e, purtroppo, possono essere interpretati in maniera errata!