Screenshot, basta con i banali: ecco come farne di tutti i tipi e per ogni necessità | La versione Pro pochi la conoscono ma è la più utile

Nonostante gli smartphone vengano utilizzati notte e giorno, a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo, restano ancora, a tratti, oggetti sconosciuti.

Sì, perché, molto spesso, ci si sofferma dinanzi alle varie applicazioni come le piattaforme social o quelle di messaggistica istantanea, ma anche dinanzi a tantissime altre e non si va alla scoperta di ciò che lo smartphone in possesso offre. Una delle funzionalità maggiormente utilizzate da tutti gli utenti è lo screenshot, ovvero la cattura dello schermo.

Molti lo fanno per tenere da parte, custodito, qualcosa di davvero importante. Altri, invece, utilizzano questo strumento per far sì che possano tenere conservate delle prove che inchiodano qualcuno circa un comportamento errato tenuto da questi. E potremmo andare all’infinito. Ma a noi interessa altro. Certo, si tratta sempre qualcosa riguardante gli screenshot, però.

Realizzarli è davvero molto semplice ed anche molto, ma molto veloce. Bastano pochi tocchi ed avviene la magia vera e propria. In un attimo, tutto ciò che appare a schermo in un preciso momento, sarà impresso per sempre in una sorta di fotografia. Nonostante ciò, sono tanti che non sanno ancora che si può fare molto di più.

Quattro trucchi per avere degli screenshot stupendi: attenzione, però, perché non sono per tutti.

Ebbene sì, sono ben quattro e tutti fantastici. Ma sarà l’ultimo di questi a farvi andare completamente di testa. purtroppo, però, non tutti gli utenti potranno avvalersene dato che sono trucchetti che funzionano solo con degli smartphone in particolare. Infatti, solo i possessori di un iPhone potranno sperimentare la loro effettiva bontà.

Quindi, purtroppo per loro, gli utenti Android devono mettersi l’anima in pace. Iniziamo subito con il primo. Dopo avere effettuato uno screenshot dello schermo del vostro iPhone, bisogna cliccare sul simbolo “+” che apparirà. Dopo questo primo passaggio bisogna cliccare su “Lente”, scegliendo una tra le tante applicazioni. Attenzione, però, a quale pulsante scegliete.

Sì, perché se scegliete quello blu, ingrandirete o rimpicciolirete la lente stessa, mentre se utilizzate quello verde, andrete ad ingrandire o rimpicciolire l’immagine all’interno della lente. Dopo aver fatto ciò, potrete selezionare e scegliere l’opzione del Testo. Potrete scrivere tutto ciò che vi pare ed anche formattare il testo a vostro piacimento. Fatto ciò non dovrete fare altro che salvare la fotografia.

Inoltre, dovete sapere che tramite Safari, potrete salvare la vostra immagine in PDF. In pratica, aprite una pagina web, fate lo screen e cliccate in alt su “pagina Intera” ed ecco che avviene la magia di cui vi abbiamo dato cenno in precedenza. Inoltre, dovete sapere che potrete salvare il vostro screen con il nome che più vi piace ed anche firmare un documento.