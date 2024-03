Amazon, finita la pacchia: ora basta con i resi, la politica diventa austera e blocca la procedura | Ora c’è solo un modo per farlo ancora

La notizia appena arrivata è di quelle che brucia, e non poco, a tutti gli utenti, in particolar modo quelli onesti che acquistano sulla piattaforma e-commerce americana.

Si è parlato a lungo di questa possibilità nel corso degli ultimi mesi ed ora, però, è diventata realtà. Parliamo, ovviamente, del nostro paese, l’Italia che è stata una delle ultime Nazioni a sperimentare una nuova politica del colosso e-commerce americano in merito alle vendite, gli acquisti ed i resi sulla sua ben nota piattaforma.

Sì, perché dovete sapere che in altri mercati internazionali, la nuova politica è già attiva. Parliamo della impossibilità di effettuare un reso di un prodotto oltre i 14 giorni. Questo termine, infatti, fino a pochissimo tempo fa era fissato a 30 giorni. Ora, però, invece, è cambiato tutto. Dobbiamo comuqnue dire, però, che alcuni utenti erano furbetti.

E, forse, a causa loro, ne pagheranno le conseguenze anche tutti coloro i quali effettuavano un reso di un prodotto soltanto quando ve ne fosse stata reale necessità. Ma le regole non possono essere scritte solo per pochi e, quindi, di conseguenza, una volta impostata la strada da percorrere, vale per tutti. Attenzione, però, perché la nuova politica, in Italia non è attiva ancora.

Ma, verrà attivata a breve, anzi a brevissimo. Mancano davvero pochissimi giorni e non si potranno fare più resi dopo il quattordicesimo giorno. Insomma, bisogna sbrigarsi, fare un check del proprio acquisto e, nel caso ce ne fosse bisogno, si dovrà rispedire tutto al mittente immantinente. In più, però, le nuove regole non varranno per tutti i prodotti. Vediamo cosa ha deciso Amazon per il nostro Paese.

Stop ai resi dopo 30 giorni: gli utenti ne avranno solo 14 per farlo.

Ormai, Amazon ha deciso e non tornerà più sui suoi passi. Quindi, molto meglio conoscere i termini della nuova politica impostata e, soprattutto, quando andrà in vigore in Italia. Innanzitutto, vi diciamo che sono compresi in questa nuova politica di resi soltanto i prodotti tecnologici che si trovano in piattaforma.

Quindi, nel caso in cui siate interessati a fotocamere, Pc, giochi, musica ed altri prodotti che rientrano in questa categoria, sappiate che il reso sarà possibile entro i nuovi termini stabiliti. Il tutto entrerà in vigore il prossimo lunedì 25 marzo. Certo è, però, che gli utenti italiani avranno a disposizione un mese, fino al 25 aprile, per poter richiedere la possibilità di effettuare un reso come in precedenza.

In pratica, fino a questa data, potranno ancora approfittare dei 30 giorni canonici. Ma dal giorno successivo, ovvero, dal 26 aprile, il cambiamento diverrà effettivo. E, nel caso in cui i fornitori e le aziende dovessero accettare resi oltre il quattordicesimo giorno, saranno loro a provvedere a tutte le spese inerenti.