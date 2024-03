Mediaworld, la nuova promozione è assurda: porta il tuo usato e loro ti danno una gift card da spendere immediatamente sul nuovo | Vendi tutto!

Non c’é un attimo di pace per nessuno quando si parla di eventi promozionali messi su dalle varie catene di distribuzione di prodotti tech.

Ebbene sì, sono tantissimi in giro e tutti super formidabili. Ma, quello messo in piedi da MediaWorld è da capogiro. Infatti, non si parla solo di riduzioni percentuali del prezzo di vendita, ma anche di una grandissima occasione per tutti gli utenti di disfarsi dei propri dispositivi tecnologici usati e di ottenere, in cambio, una gift card dal valore enorme.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed in più, il vostro usato, lo valutano e lo ritirano a domicilio in maniera totalmente gratuita. Come avviene tutto ciò? E’ davvero molto, ma molto semplice. Gli utenti danno i loro dispositivi usati, Mediaworld li valuta dopo un test e, nel caso in cui la valutazione viene accettata, gli utenti riceveranno in cambio la gift card da utilizzare per i loro acquisti.

Ovviamente, si potrà anche scegliere di pagare gli acquisti a rate e, inoltre, l’azienda mette a disposizione la possibilità di allungare la durata della garanzia ed offre anche la consegna a domicilio dei prodotti acquistati. Per comprendere al meglio la portata dell’evento, poi, bisogna iniziare subito a vedere i prodotti in prima pagina che, in questo caso, sono ben due.

Il primo è il Samsung Galaxy S24 Ultra nella versione 12 GB di Ram e 256 GB di memoria interna che è proposto in vendita a 1499 euro o in 20 rate da 74,95 euro. In questo caso, ci sono anche 100 euro di supervalutazione del vostro usato. Il secondo prodotto è la Sony PS5 Disc Slim che può essere vostro a 474 euro. Ma non finisce assolutamente qui.

Con la promozione Eco Tech, Mediaworld vi fa rinnovare la vostra tecnologia.

Tra gli smartphone, vi segnaliamo una novità: lo Xiaomi 14, con 12 GB di Ram e 512 GB di memoria interna. Il suo costo, in promozione, è di 1099 euro, ai quali potrete decurtare fino a ben 100 euro di supervalutazione del vostro usato. Anche per gli smartwatch ne potrete approfittare. Tra i tanti in offerta vi segnaliamo il Samsung Galaxy Watch 6 con case da 46 millimetri a 269 euro. In questo caso, potrete farlo vostro anche in 20 rate da 13,45 euro.

Tra i laptop, poi, fa bella mostra di sé il MacBook Air da 13” con chip M1, coadiuvato da 8 GB di Ram e 256 GB SSD. Il suo prezzo, durante questo evento promozionale, è di 929 euro. Sfogliando il volantino ci si imbatte in tantissimi smart Tv e, nel caso in cui possediate la tessera Mediaworld Club, potrete accedere a delle offerte incredibili. Pensate che a soli 399 euro, potrete far vostro lo Smart Tv LG 4K 55UR73006LA.

Ed ancora, macchine fotografiche, e-bike, elettrodomestici grandi e piccoli, proposti a prezzi davvero minuscoli. Si tratta di un evento promozionale di cui non potrete fare a meno di approfittare. Ovviamente, dovrete necessariamente fare molto, ma molto presto. Sì, perché scade la Domenica delle Palme, il 24 marzo. Potrà essere una ghiotta occasione per fare un regalo con i fiocchi!