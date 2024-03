iOS 17.4 la nuova funzione è assurda: ecco come ti permette di salvare la batteria sapendo tutto su di “lei” | Semplicemente geniale

Scopriamo insieme le ultime novità dell’aggiornamento iOS 17.4 per gli iPhone di ultima generazione. Una novità da non sottovalutare.

Aggiornare il proprio cellulare, alla pari di quanto avviene con il computer, è fondamentale. Il cellulare rischia di spegnersi, di rompersi, di non essere protetto dai malware e dai virus quando non viene aggiornato. Un aggiornamento non è solo un aggiornamento; è un’ulteriore protezione per il proprio dispositivo. Eppure molti preferiscono ignorare tutto ciò, anzi di proposito evitano di avere un dispositivo con gli update, convinti che ciò, sul lungo periodo, lo rallenti. Rimangono così esposti a ogni genere di minaccia dal web. Virus, ma non solo.

Importanti novità in arrivo per la casa iPhone. Il nuovo aggiornamento, relativo allo iOS 17.4, introduce importanti novità specie per gli utenti europei, Italia inclusa. E’ infatti previsto, ad esempio, il Sideload, nuove Emoticon e nuove funzioni specie per vedere qual è lo stato della batteria e della sua ricarica.

Gli iPhone coinvolti vanno dal 15 Pro Max, Pro, al Plus, all’iPhone 15 ‘Standard’. Onde aggiornare il nuovo sistema occorre recarsi su Impostazioni, accedere a Batteria, visualizzare lo ‘Stato Batteria’ e vedere i cicli di ricarica del proprio cellulare.

Sebbene sia fortemente consigliato di non lasciare mai che il proprio cellulare scenda al di sotto delle percentuali del 30-40-50%, l’iPhone in questione può essere comunque ricaricato in ogni momento. 10, 5, 1 per cento: la scelta è vostra. Tuttavia se il cellulare scende al di sotto del 30% si rischia una sua usura grave, tale da comprometterne la funzione.

Quando sostituire la batteria dell’iPhone

Quando sostituire la batteria? Di solito, per quanto concerne gli iPhone, la Apple consiglia di sostituirla quando la percentuale di deterioramento risulta inferiore all’85%. Insomma, una situazione molto grave per uno smartphone, di solito evidente dalla sua cronica lentezza e da svariati (e fastidiosissimi) problemi.

Se siete preoccupati sullo stato della batteria del vostro iPhone, solitamente è visualizzabile recandosi nella sezione Impostazioni, cliccando su Batteria e infine Stato Batteria. Si potrà così vedere fino a quale punto la batteria è ‘giovane’, se è ancora capace di ricaricare il proprio impianto. Le prestazioni, è inevitabile, peggiorano negli anni; nessun smartphone, specie in quest’era, viene utilizzata a lungo.

In teoria, secondo la Apple, la percentuale di usura scende del 2 o 3% all’anno. Se il calo è maggiore, si sta commettendo qualche errore nella ricarica del proprio smartphone, lo si sta lasciando troppe volte scarico o prossimo allo spegnimento. Sostituire la batteria non è complicato, ma costa; i prezzi variano da 100 a 130 euro, più le eventuali spese d’intervento del tecnico.