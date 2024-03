Arriva in Italia il treno che lievita sulle rotaie: migliore dei modelli giapponesi per tecnologia e soluzioni, è primato mondiale | Ecco dove utilizzarlo

Sembrava, fino a pochissimo tempo fa, e, diciamoci la verità, lo sembra ancora, qualcosa di fantascientifico quello che sta accadendo realmente.

Ebbene sì, sono ancora moli i cittadini scettici. In particolar modo, non credevano o non credono tutt’ora, che qualcosa di talmente importante per il progresso, possa accadere nel nostro Paese. Ed invece, dovranno assolutamente ricredersi. Perché l’Italia deterrà, finalmente, nuovamente un primato mondiale positivo.

E lo farà con un treno particolare, iper tecnologica, di ultima generazione. Parliamo del treno a levitazione magnetica. La levitazione magnetica, consente a questa particolare tipologia di treni di percorrere lo stesso percorso dei treni tradizionali, ma stando lontani da quelli che sono i binari. Sì, avete capito benissimo.

In pratica, questi treni, grazie a delle forze elettromagnetiche, riescono a rimanere sollevati da quella che è l’infrastruttura sottostante ed anche in perfetto equilibrio. E, poi, si tratta di qualcosa molto importante anche per l’ambiente. C’è meno impatto ambientale e si abbatte di molto anche l’inquinamento atmosferico.

Certo, potreste dire che di questa particolare tipologia di treni se ne parla da tantissimo tempo, ma, fino ad ora, non è arrivato nulla di concreto. Ora, però, è tutto completamente diverso ed il primo treno a levitazione magnetica sarà una esperienza tutta italiana, dalla sua produzione alla sua messa in circolo. Sarà un primato mondiale!

IronLev ha presentato il suo mezzo in grado di adattarsi alle infrastrutture esistenti.

E’ un’azienda di Treviso quella che ha presentato il suo nuovo prodotto a Verona durante il LetExpo 2024. Questo nuovissimo treno è in grado di arrivare ad una velocità di ben 500 chilometri orari. E, non abbiate paura, perché non ha bisogno di nuove infrastrutture ferroviarie come gli altri progetti, alcuni anche decaduti, dopo presentazioni in pompa magna.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, si adatterà in maniera totalmente perfetta a quelli che sono i binari esistenti lungo le tratte ferroviarie del nostro paese o degli altri che ne faranno richiesta. E, quello che noi abbiamo chiamato primato mondiale, sta nel fatto che la sperimentazione di questo treno avverrà soltanto nel nostro Paese. Sì, avete capito benissimo.

La tratta ferroviaria prescelta è quella che va da Adria a Mestre. O meglio, il test è già avvenuto, grazie alla collaborazione tra l’azienda e la Regione Veneto. Ed ha dimostrato che la nuova tecnologia può essere sfruttata anche sui percorsi esistenti. Si potrà dire addio ai rumori dei treni tradizionali, alle notevoli vibrazioni e, poi, si può essere felici per la loro efficienza e la loro velocità.