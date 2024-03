WhatsApp, come si duplica un account: in un attimo hai un clone di chi vuoi te e ne conoscerai ogni segreto | Il trucco spia (illegale), proteggiti

Non ci sono soltanto funzionalità fantastiche su WhatsApp, vecchie o nuove che esse siano, ma si possono mettere in atto anche dei trucchi formidabili!

Delle funzionalità ne abbiamo parlato ampiamente nell’ultimo periodo e c’é da dire soltanto che ne sono arrivate davvero tantissime. Hanno migliorato, di gran lunga, quella che è l’esperienza di utilizzo della piattaforma. E, ovviamente, non si può non parlare delle tante release implementate che riguardano sicurezza e privacy.

Come ben sapete, infatti, sin dal suo arrivo, tutte le conversazioni sono protette dalla crittografia end to end. Nel tempo, poi, sono arrivate altre funzionalità atte a salvaguardare la privacy degli utenti. Menzioniamo, ad esempio, il Chat Lock o Codici Segreti. Entrambe queste funzionalità mirano a nascondere da occhi indiscreti.

La prima permette di chiudere sotto chiave le chat, mentre la seconda le nasconde e, per far si che riappaiano, c’é bisogno di inserire il codice Pin prescelto dagli utenti. ovviamente, ce ne sono ancora tantissime altre, ma sarebbe affare troppo lungo e tedioso elencarle tutte. Anche perché, l’obiettivo del nostro discorso è portarvi a conoscenza anche di altro.

In particolar modo, vogliamo focalizzare l’attenzione su uno dei tantissimi trucchi per WhatsApp. Grazie ad esso avrete la possibilità di duplicare un account ed averlo sul vostro smartphone. In questo modo potrete spiare e controllare tutti i movimenti della persona come, ad esempio, il vostro partner. Attenzione, però, perché si tratta di qualcosa di illegale!

Ecco il trucco per clonare un account ed averlo sempre sott’occhio: fate attenzione perché è illegale.

Tra i tanti trucchi possibili sulla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, abbiamo scelto proprio questo. E lo abbiamo scelto, nonostante sia illegale. E vi spieghiamo subito i motivi. Grazie ad esso potrete tenere sul vostro smartphone l’account di qualcun altro e controllarne le mosse in maniera rapidissima e facilissima.

Ma, conoscendo questo trucco e le modalità di attivazione, potrete anche rendervi conto di quanto sia facile essere spiati e controllati. Spiare qualcuno ed anche un account – vogliamo ribadirlo – è reato! Sono due i modi per poter clonare e spiare un’altra persona su WhatsApp. In primis, potrete avvalervi di un’app di clonazione. Una volta scaricate ed installata sul vostro device, dovrete scegliere quale applicazione clonare.

Ovviamente, sceglierete WhatsApp. E da questo momento risulterà facilissimo, una volta loggati, entrare all’interno dell’account del vostro partner, ad esempio. Il secondo metodo è quello dello spyware. Grazie a questi tool avrete sempre sotto controllo tutto e tutti in pochissimi clic. Inutile ricordarvi, dato che lo abbiamo ribadito più volte, che si è passibili di denuncia, dato che si tratta di un reato.