LIDL abbatte anche il costo dei meccanici: con questo gadget che ti salva la giornata in caso di guasti o auto in panne | Costa poco e funziona sempre

Lidl sta praticamente facendo parlare di sé ogni giorno grazie a quelle che sono le sue promozioni assurde su dispositivi tecnologici.

Giorno dopo giorno ci sorprende sempre e, quasi, non riusciamo a stare al suo passo, tanti sono i dispositivi proposti in vendita a prezzi davvero sorprendenti. Come ben sapete, in special modo nell’ultimo periodo, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul “Bimby” Silvercrest che è stato oggetto di offerte fantastiche.

Una di queste, poi, ha addirittura consentito agli utenti di recuperare interamente il costo di acquisto attraverso dieci buoni spesa da 40 euro ciascuno. Per non parlare, poi, delle varie offerte che hanno consentito agli utenti di accaparrarsi delle attrezzature per il giardinaggio a dei prezzi molto, ma molto bassi. E, come non menzionare gli articoli per il fai da te.

Dai trapani agli avvitatori, passando per i set trapano ed avvitatore, fino ad arrivare a seghe circolari, seghe elettriche. Insomma, Lidl ha voluto fortemente far conoscere i prodotti delle aziende che a lei fanno capo, proponendoli in vendita a dei prezzi stracciati. E c’é da dire anche che, per funzionalità e prestazioni, non hanno nulla da invidiare a quelli più conosciuti.

Ora, poi, ha lanciato, sul suo volantino, un prodotto che farà la felicità degli automobilisti, in special modo quando le loro auto restano vittime di problemi e di guasti improvvisi in strada. Non ci sarà più l’obbligo di dover chiamare il proprio meccanico di fiducia e le loro finanze, già martoriate dalla crisi in atto, sicuramente ringrazieranno.

Ausilio portatile per avviamento auto: da Lidl lo trovi a poco!

Ebbene sì, ed avrete a disposizione anche una powerbank. Certo, bisognerà fare un piccolo investimento, ma si tratta davvero di qualcosa di esiguo. E, poi, vi permetterà, questo investimento, di dire addio alle chiamate ai meccanici che risultano essere sempre molto costose. Oltre la powerbank, avrete a disposizione anche una torcia led.

E quest’ultima potrà essere utilizzata a qualsiasi temperatura, partendo da -21° centigradi. All’interno della confezione troverete l’adattatore 12 volt, il cavo di ricarica USB-C, in modo che potrete anche ricaricare i vostri device se scarichi e, ovviamente, il cavo di avvio. Sarà il vostro partner ideale nel caso in cui doveste ritrovarvi in una situazione spiacevole.

L’auto ripartirà al primissimo colpo. Come al solito, ci sono tre anni di garanzia. Ma dovete sapere che questo dispositivo è compatibile con auto a benzina fino a 3.0 di cilindrata e con auto a diesel fino a 2.0 di cilindrata. Sbrigatevi, però, perché anche questo evento promozionale scadrà presto. Avrete tempo soltanto fino a domenica 17 marzo.