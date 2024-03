Banche: queste offrono affari d’oro proprio con i maggiori e-commerce | Arrivano i buoni coupon fino da €250

Un tempo la banca era solo una banca: un deposito dove inserire i propri sudati risparmi e fare, per così dire, cassa.

Il classico edificio turrito, dove impiegati dal pince nez ricevevano le paghe della borghesia, specie del ceto burocratico. Al limite, in questi casi, ci si limitava ad accumulare un po’ di interessi, ci si contentava di non essere erosi dall’ inflazione.

In altri casi per chi aveva una maggiore dimestichezza finanziaria ci si poteva avventurare nel mercato azionario, nel difficile campo di sapere dove investire le proprie risorse. Certo la crisi del 1929 rimaneva, anche in quei tempi, un avvertimento formidabile a non sprecare le proprie risorse, a non ‘giocare’ col mercato.

Oggigiorno invece tutto è cambiato, tutto è radicalmente diverso: i conti correnti sono, in primis, indispensabili. Non si può pensare di condurre una vita normale senza un conto bancario. Anche chi afferma di preferire le Poste dispone, alla fine fine, di un conto postale con tutte le funzioni di una banca. E d’altronde i conti bancari hanno mutato funzione e modalità; sono ben lontani dai rozzi strumenti di un tempo. Ci sono conti bancari economici, altri con funzioni gratuite, altri ancora – caso limite – solo online, senza filiali di sorta.

Un esempio di quanto sia radicalmente cambiato il settore viene offerto dal nuovo conto Credit Agricole. Il conto si presenta certo con caratteristiche suadenti, attrattive, difficili da ignorare. Solo fino al 28 marzo infatti è a canone zero. C’è inoltre – quantomeno guardando all’ offerta pubblicitaria – un consulente dedicato. Infine vi sono 250 euro di Buoni Regalo.

Tutte le caratteristiche del conto Crédit Agricole

Il conto inoltre consente – e sono cifre piuttosto diverse da quelle dei ‘normali’ conti correnti – di avere un conto deposito al 3,8%, con una percentuale del 3,8 all’anno lordo per sei mesi. Certo, siamo lontani dall’avere dati rivoluzionari, però un po’ di risparmio, specie se si ha una paga medio-alta è possibile realizzarla.

Crédit Agricole inoltre dispone di un’app per l’home banking molto efficiente; agile, smart e ‘reattiva’ al tocco. L’app consente di gestire i conti correnti, le carte di credito e i bonifici online gratuiti, pagare i bollettini e così via. Insomma, quasi tutto.

Per quanto concerne i conti correnti dell’ente vi è anche, come sottolineato, la possibilità di fare acquisti online e ricevere, quale ‘regalo’ 100 euro in buoni Amazon. Se si riesce a invitare sei dei propri contatti/ amici/ parenti, la cifra sale a 150 euro aggiuntivi di buoni regalo. Non cifre rivoluzionarie, specie con l’inflazione odierna. Però un gradito dono, questo certamente.