Arriva PS6: primi rendering, giochi, controller e tutte le novità che fanno sognare i fan e gli amanti delle console | Sarà il capolavoro di Sony

Ci sono buone, anzi buonissime notizie per tutti gli amanti delle console gioco ed in particolar modo per coloro che sono rimasti sempre fedeli alla Play Station.

Ebbene sì, perché dovete sapere che Sony, è al lavoro da tantissimo tempo per presentare al mondo intero quella che sarà la sua console gioco più bella di sempre. Qualcuno, addirittura ha affermato che si tratterà di un capolavoro assoluto. In realtà, era già da tempo che si rincorrevano, sul web, tantissime notizie sulla Play Station 6.

E già queste hanno fatto sì che i fan più sfegatati viaggiassero con la fantasia, immaginando ciò che sarebbe potuto arrivare. E tutto ciò, nonostante si trattasse ancora di indiscrezioni e di notizie che arrivavano centellinate direttamente da quelli che sono gli ambienti vicini alla multinazionale giapponese che è attivata dal lontano 1946.

Ora, però, i rumors, le indiscrezioni vengono accompagnate anche dai primi rendering. E c’é da dire che sono davvero spettacolari. Giorno dopo giorno, si sta assistendo, un po’ come capita anche per gli iPhone, alla divulgazione, a pezzi, della nuova console gioco che stravolgerà completamente il suo settore di appartenenza.

Sarà tutto completamente nuovo, maggiormente potenziato e le prestazioni saranno notevolmente migliorate. Possiamo dire che, dopo aver visto i rendering e letto le notizie sempre più insistenti che, molto probabilmente, coloro i quali urlavano al capolavoro già tempo fa, forse non avevano tutti i torti. Ne siamo rimasti esterrefatti.

La nuova PlayStation porterà in dote importantissime novità: sarà un sogno.

Le primissime indiscrezioni, già parlavano di un aumento della capacità della memoria Ram da 16 GB a 32 GB, così come è avvenuto durante il passaggio dalla PS4 alla PS5. In quel caso, si passò dagli 8 GB ai 16 GB. Al momento, poi, sono molti quelli che sperano anche in un aumento della capacità dello spazio di archiviazione, anche se potrebbe essere sufficiente un modulo simile alla PS5.

Come ben sapete, infatti, c’é 1 TB di spazio, ma alcuni sperano in un aumento ulteriore. In questo modo, non ci sarà più bisogno di dover ricorrere ad altri strumenti per avere spazio di archiviazione in più. Passiamo, ora, ai chip che saranno implementati. Sarà sicuramente un AMD, csì come la CPU sarà una Zen ed la GPU una RDNA.

Ovviamente, così come accadde per la PlayStation 5, tutto ciò che verrà implementato sarà di ultimissima generazione. Sono tanti anche quelli che hanno azzardato anche una previsione su quelli che saranno i costi della console. Per questi ultimi, infatti, il prezzo sarà di circa 500 dollari, ma non si escludono affatto modelli più economici.