Starlink, ora è possibile fare l’abbonamento: i prezzi sono crollati

Internet veloce e affidabile anche nelle zone rurali: l’offerta di Starlink è più conveniente che mai, scoprila subito!

Starlink, il servizio di connettività via satellite fondato da Elon Musk, sta rivoluzionando il modo in cui le persone accedono alla rete in Italia.

Con l’obiettivo di rendere Internet accessibile ovunque, Starlink ha recentemente annunciato un ribasso significativo dei prezzi per i suoi piani di abbonamento nel nostro Paese. Questa mossa non solo renderà più conveniente l’accesso a Internet via satellite, ma potrebbe anche trasformare radicalmente il panorama delle telecomunicazioni italiane.

Con un’installazione semplice e costi in calo, Starlink si candida a diventare la soluzione definitiva per il divario digitale, garantendo a tutti, ovunque si trovino, l’accesso a una rete veloce e affidabile per lavoro, studio, intrattenimento e comunicazione. Scopriamo quindi insieme i nuovi prezzi e le prestazioni superiori di questo servizio.

Starlink: che cos’è e come funziona

Starlink è un progetto rivoluzionario di SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, che mira a fornire connettività Internet ad alta velocità a chiunque, in qualsiasi luogo del mondo. Attraverso una costellazione in continua espansione di satelliti in orbita terrestre bassa, Starlink offre un’alternativa alle connessioni tradizionali, come la fibra ottica o il cavo DSL, anche nelle zone in cui l’accesso alla rete è limitato o inesistente.

Con oltre 5.000 satelliti già in orbita e piani per ulteriori lanci nel prossimo futuro, Starlink si distingue anche per la sua velocità di connessione, che supera quella di molti fornitori di banda larga fissa in Italia. Secondo i dati dello speedtest del secondo trimestre 2023 di Ookla, Starlink ha raggiunto velocità superiori in 11 Paesi europei, tra cui l’Italia.

L’offerta di Starlink

Starlink ha introdotto una promozione senza precedenti per i suoi servizi in Italia, rendendo l’abbonamento alla connettività via satellite più accessibile che mai. Il piano standard, perfetto per l’utilizzo domestico, ora offre un kit hardware a soli 225 euro, con un abbonamento mensile di 40 euro. Inoltre, l’installazione del kit è semplice e veloce, non richiede l’intervento di un tecnico e può essere eseguita autonomamente.

In conclusione, con l’abbassamento dei prezzi, le prestazioni superiori e i piani di espansione ambiziosi, Starlink si conferma come un attore chiave nel futuro delle telecomunicazioni in Italia e nel mondo. Se stai cercando un’alternativa affidabile e veloce alla connessione Internet tradizionale, Starlink potrebbe essere la soluzione che fa per te!