Orto domestico: ecco la moda-terapia che sta conquistando proprio tutti | Come averne uno ideale per i propri spazi e con idee riciclo

Avere un orto in casa, sul balcone o sul terrazzo dell’abitazione, è il sogno di tantissimi cittadini che amano circondarsi di spazi verdi.

Purtroppo, però, molto spesso, capita che non sia possibile metter su qualcosa del genere a causa degli spazi risicati. Ciò avviene, soprattutto, quando ci si ritrova in città. Sì, perché gli spazi sono risicati ed i balconi vengono utilizzati come se fossero dei ripostigli per tenere in ordine, ad esempio, quelle che sono le attrezzature per la pulizia e l’igiene della casa.

Ultimamente, però, sta prendendo sempre più piede una pratica alternativa. E quest’ultima consente di avere piante e fiori sul balcone, ottimizzando gli spazi. In pratica, sono tanti i cittadini che riescono ad abbellire il proprio balcone, seppur piccolo, in maniera creativa, attraverso degli hack di riciclo. E grazie a queste pratiche, riescono anche a rilassarsi.

Molti la ritengono, addirittura, ormai, una vera e propria moda. Altri, invece, seppur mantenendo questa accezione, pensano che sia una terapia utile alla mente ed al corpo. In pratica, è un modo per far pace con il proprio Io e con il mondo intero che li circonda. Si tratta di uno di quei casa in cui moda (intesa come consuetudine) e benessere vanno a braccetto, di pari passo.

L’orto domestico in casa: tra riciclo e benessere!

Ebbene sì, avete capito benissimo. E grazie al riciclo riuscirete anche a realizzarlo con pochi spiccioli. Inoltre, dovete spere che è molto, ma molto facile realizzarlo ed il tempo che impiegherete nel metter su il vostro orto sarà fruttuoso perché vi regalerà serenità, calma. Dovrete iniziare col raccogliere bottiglie di plastica di diverse dimensioni.

Fatto ciò, armatevi di un coltello ed iniziate a tagliarle a metà, sia in orizzontale che in verticale. Ora, dovete bucherellare le bottiglie, in modo che l’acqua utilizzata per innaffiare le piante non ristagni. Il passo successivo è quello che vede protagonista il terreno. La cosa maggiormente importante è che sia fertile. Potrete utilizzare quello recuperato da un giardino di amici o il terriccio universale.

Riempite le bottiglie a metà e, subito dopo, inserire le piante o i loro semi all’interno. Avete quasi finito! Vi basterà ricoprire questi con altra terra. Adesso entra in gioco lo spago. Si, perché dovrete appendere queste bottiglie ad un sostegno precedentemente assicurato al muro del vostro balcone o del vostro terrazzo.

Una volta appese le vostre bottiglie, ormai diventate fioriere, potrete anche dar libero sfogo alla vostra creatività, dipingendole dei colori che più vi piacciono. Avrete, così, ottenuto un vero e proprio orto verticale di cui prendersi cura ogni giorno. E questo vi saprà dare tanto indietro. Percepirete una condizione di benessere mai provata prima.