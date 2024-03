Spegnere il Pc o metterlo in Standby: ecco la differenza, i rischi e quale rovina più velocemente la batteria | Probabilmente abbiamo sempre sbagliato

Il PC portatile, al pari degli smartphone, nell’ultimo periodo, è diventato uno dei partner a cui gli utenti fanno maggiormente affidamento.

Lo so usa a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma in molti commettono un errore comune e grossolano. Come abbiamo avuto modo di accennare nelle righe precedenti, l’utilizzo di questi dispositivo è massivo. E lo si usa sia per lavoro che per svago. Si, diciamoci la verità, quante volte ci si mette sul letto, si accende il PC e ci si collega ad una delle piattaforme che offrono contenuti in streaming?

Beh, sono tanti gli utenti che lo fanno, stanchi dopo una giornata intera di lavoro. Non riescono neanche a tuffarsi sul divano. Doccia, una cena leggera, pigiamone, coperte e via con la maratona di film o serie TV sul proprio letto. Certo, non manca nemmeno chi lo utilizza per giocare o per scrollare le ho e delle varie piattaforme social che ci sono in giro. E tra un fil e un social, ecco che appaiono anche i messaggi sulle varie piattaforme di messaggistica.

Insomma, come abbiamo avuto modo di sostenere, gli utilizzi sono molteplici e tutti diversi l’uno dall’altro. E non ce n’è uno meno importante rispetto ad un altro. Ciò che, però, è ancora molto importante è un aspetto riguardante i momenti di inutilizzo. Si, avete capito benissimo. Molto spesso non si conosce la differenza tra spegnere il PC e lasciarlo in standby.

C’è una netta differenza tra i due stati. Ma qual è il modo migliore di lasciare il PC nel momento in cui non se ne ha più bisogno? Beh, la risposta potrebbe essere molto semplice, ma non per questo dovrebbe essere la più scontata. Per comprendere al meglio tutto ciò, bisogna capire le differenze tra i due stati, i rischi loro collegati. Pensate che anche la batteria ne può risentire in negativo.

PC spento o in standby? Qual è il modo migliore?

Il dibattito, tra chi asserisce che bisogna sempre spegnerlo e chi, invece, reputa sia giusto lasciarlo in standby, è attivo da anni e, col passare del tempo, diventa sempre più acceso. Il problema è che le motivazioni delle due fazioni sono tutte molto valide. Ma vanno presi in considerazione dei parametri molto, ma molto importanti. Fatto ciò, la soluzione migliore vi balzerà agli occhi in maniera chiara, netta, precisa.

Ed in più, scoprirete che non esiste unica soluzione al problema. Si, perché nel caso in cui state utilizzando il vostro PC, sia per lavoro o per svago, e pensate di fare una pausa per una merenda o per un caffè al volo, il nostro consiglio è quello di lasciarlo in standby. Diverso il discorso se si tratta di fine lavoro o di fine attività. Si, perché in questi casi si presume che si torni in possesso di questo device il giorno seguente.

In questo caso è meglio spegnerlo. L’importante, però, è che non lo si spenga più di una volta al giorno. Altrimenti si rischia di comprometterne le prestazioni e le funzionalità. Tutta la parte hardware ne risentirebbe e queste azioni ripetute di accensione e spegnimento farebbero in modo che si consumino in maniera più veloce. Ovviamente, lo stesso problema verrebbe riscontrato dalla sua batteria. Questa, però, subirebbe maggiori danni se lo si dovesse lasciare sempre in standby!