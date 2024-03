Italia: presentata per la prima volta la pompa di calore a zero consumo energetico | Niente bollette pazze ma sempre la temperatura che preferisci

Sembrava qualcosa di inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa ed invece eccola diventare realtà e, soprattutto, eccola presentata in Italia.

Ebbene sì, e potremmo anche dire: “presentata in Italia, dall’Italia stessa“. Questo perché, all’Expo di Rimini è stata un’azienda italiana ad aver presentato questo dispositivo dopo averlo progettato e prodotto. Si tratta di una pompa di calore che svolge il suo lavoro, donando risultati davvero fantastici, ma senza consumare energia. Diciamoci la verità, è un po’ il sogno di tutti i cittadini.

Soprattutto in quest’ultimo periodo, fatto di crisi economica, sociale ed energetica, il pallino di tutti, l’obiettivo primario è, senza ombra di dubbio, ottenere una buona dose di risparmio. E molto spesso ci si affida a fantomatici guru del settore che dispensano consigli su come poter consumare minore quantità di energia elettrica e di gas all’interno delle proprie abitazioni per svolgere tutte le mansioni.

Quanto guru del genere abbiamo conosciuto nell’ultimo periodo? Beh, possiamo dire che sono parecchi. Ed i consigli dispensati, la maggior parte delle volte, facevano sì che si potesse ottenere il risultato opposto. Si, perché si finiva col consumare maggiore quantità di materia energia andando ad appesantire ulteriormente le fatturazioni e, di conseguenza, ad alleggerire le finanze familiari.

Ora, però, pare che sia arrivata la resa dei conti. Si, perché al Key Energy svoltosi a Rimini, un’azienda piemontese ha fatto sì che tutti restassero sbalorditi quando ha presentato il suo ultimo dispositivo a tutti i presenti. Un lavoro duro, arduo, certosino durato lunghi, anzi lunghissimi anni che, però, a detta dell’azienda produttrice che ha depositato il brevetto, permetterà di non consumare energia ed addirittura di produrla.

Da Cuneo a Rimini: ecco la pompa di calore del futuro.

Ed è arrivata da una semplice, anzi semplicissima intuizione. E quelli che l’hanno avuta di stanno anche disperando per non averci pensato prima. Pensate che anche le aziende molto conosciute presenti, hanno mostrato tanto, ma tanto interesse a questo dispositivo che, per il momento è un prototipo. Ma non abbiate paura, perché i primi esemplari saranno disponibili entro la fine di questo anno appena iniziato.

In pratica, l’energia da sfruttare è prodotta dalla ventola stessa di questa unità esterna. Si, avete capito benissimo. Possiamo dire che sia qualcosa di molto simile rispetto alle pale eoliche. C’è una batteria che fa si che la ventola inizi a girare e, grazie al generatore che è collegato a quest’ultima ed all’enorme numero di giri della stessa, la batteria stessa si ricaricherà. Insomma, secondo i produttori, sarà un dispositivo indistruttibile.

Addirittura c’è stato chi lo ha definito qualcosa che può durare in eterno. Ma oltre a ricaricare la batteria che la avvia, la ventola è in grado, ovviamente, di generare energia da trasferire all’interno delle abitazioni. Ovviamente, il brevetto è ancora segreto e lo rimarrà per diversi mesi. Forse, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, saranno fruibili prima gli esemplari utilizzabili che il brevetto stesso.