Google Maps aggiunge una skill davvero inarrivabile: ogni destinazione sarà certa e riscontrabile in tempo reale | La sicurezza esiste

Ultimamente, gli sviluppatori di Google Maps sono molto, ma molto attivi ed hanno rilasciato numerosissimi aggiornamenti che hanno portato tante migliorie.

Sembra quasi che questi abbiano intrapreso la strada dei loro colleghi di WhatsApp per quante novità, tutte importanti e molto utili, sono arrivate su questa piattaforma che consente di raggiungere le mete desiderate dagli utenti. Pensiamo, ad esempio, al fatto che gli utenti, quando hanno bisogno di indicazioni per raggiungere un luogo a piedi, possono fruire della realtà aumentata.

Grazie alla fotocamera del proprio dispositivo avranno le indicazioni stradali beneficiando anche della vista, in tempo reale, dei luoghi che stanno incontrando. In più, poi, Maps li avviserà di pericoli relativi ad incroci pericolosi, attraversamenti pedonali. Insomma, li aiuterà ad ottenere maggiore sicurezza evitando incidenti che possono avere anche conseguenze nefaste.

Ultimamente, poi, sono arrivate altre novità riguardanti il meteo in tempo reale sin dal punto di partenza. Inoltre, si potrà dare anche una sbirciata, non per forza di cose veloce, a quella che è la qualità dell’aria in un preciso istante della giornata nella località di interesse degli utenti. Insomma, tutte funzionalità che servono a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti.

Ecco che, però, è giunta notizia di un’ulteriore novità per tutti gli utenti che abitualmente utilizzano questa piattaforma di Google. Questi ultimi, infatti, grazie al lavoro degli sviluppatori, potranno godere di maggiore sicurezza durante la navigazione. In pratica, sapranno esattamente dove recarsi; avranno dinanzi agli occhi il punto esatto!

Destinazioni sicure, certe su Google Maps: questa applicazione diventa una spanna sopra le altre!

Ve lo avevamo detto che i movimenti su questa piattaforma, soprattutto nell’ultimo periodo, sono stati davvero tantissimi. E c’é da dire che continuano ad esserlo. Non si fermano gli sviluppatori. D’ora in poi, quando si imposta una meta definita in App, questa vi restituirà il punto esatto, certificato, sicuro di ingresso ad essa. Cosa vuol dire tutto ciò? Beh, è molto, ma molto semplice!

Vi ritroverete ad avere sulla mappa una icona, un cerchio bianco, con, al suo interno, un puntino verde. Dalle immagini che già stanno circolando in rete, si evince il fatto che tale simbolo, tale icona, appare magicamente quando, sulla mappa, viene selezionato un edificio in particolare. Ed in più quest’ultimo diventerà rosso.

In pratica, apparirà il punto esatto in cui gli utenti troveranno l’ingresso di un palazzo o di un supermercato o di un negozio. Ma si troveranno anche ingressi di studi medici, musei ed altri luoghi pubblici. Al momento, però, questa funzione è disponibile soltanto per alcuni utenti e, sembra, che non stia funzionando al meglio delle sue possibilità. Di sicuro, però, nelle prossime settimane tutto sarà risolto e verrà fornita a tutti gli utenti nel mondo.