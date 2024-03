WinRar: pericolo per i file importanti danneggiati | La procedura per rispristinarli è delicatissima

Come riparare un file danneggiato e recuperarlo da WinRar senza rischi con un programma facile da usare.

WinRar è un software di compressione file ampiamente utilizzato, ma un archivio RAR, a volte, può contenere uno o più file danneggiati, mettendo a rischio i dati in esso contenuti.

I file danneggiati possono essere una vera rovina, specialmente quando si tratta di documenti importanti o preziosi ricordi compressi in archivi WinRar. Questi incidenti possono accadere per varie ragioni, dall’errore durante il processo di compressione all’interruzione improvvisa del computer.

Le conseguenze possono essere gravi: perdita dei dati, problemi di accesso, impossibilità di aprire o estrarre i file dall’archivio WinRar e danni al sistema. In alcuni casi, infatti, un file RAR danneggiato può causare malfunzionamenti all’intero sistema operativo. Quando ci si trova di fronte a un file RAR danneggiato, è cruciale agire rapidamente e con cura per evitare perdite irreparabili di dati.

Come ripristinare i file WinRar danneggiati

Esistono diverse opzioni per il ripristino di un file WinRar danneggiato, ma è importante ricordare che la procedura è delicata e non sempre garantisce il successo completo. Tra queste troviamo software come Recovery Toolbox for RAR, progettati per analizzare e riparare archivi RAR corrotti. Questi strumenti offrono diverse funzionalità, come la scansione e l’analisi dell’archivio per identificare i danni e recuperare il maggior numero di dati possibile, la possibilità di scegliere quali file e cartelle recuperare e di provare le funzionalità di recupero del software prima di acquistarlo.

Per utilizzare Recovery Toolbox for RAR basterà scaricare, installare ed eseguire la versione DEMO, scegliere un archivio RAR danneggiato e avviare l’analisi dei file danneggiati. Controlla poi quali file e cartelle sono disponibili per il recupero completo nella pagina di anteprima, scegli una cartella dove salvare i file recuperati e, infine, salva i file recuperati dall’archivio sul disco (funzione disponibile solo nella versione completa).

Come riparare un archivio RAR

Per riparare un archivio WinRAR danneggiato avrai invece bisogno della versione completa di Recovery Toolbox for RAR. Questo programma esegue una revisione dell’archivio danneggiato, estraendo e salvando i file su disco. È importante notare che la correzione dei file RAR non richiede l’installazione di WinRAR sul sistema e che questo strumento non modifica il file RAR originale; invece, i file riparati vengono salvati separatamente su disco. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, la correzione dei file danneggiati non richiede competenze informatiche avanzate, ma solo una conoscenza di base del sistema operativo Windows.

Come abbiamo visto, quindi, Recovery Toolbox for RAR è uno strumento semplice ed efficace per riparare archivi WinRAR danneggiati. Il processo di riparazione è sicuro e non modifica l’archivio originale. Non perdere tempo prezioso: scarica subito Recovery Toolbox for RAR e recupera i tuoi dati importanti!