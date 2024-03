Apple, nuovo retrofront: dopo il fallimento di Apple Car anche iPad ed iPhone rinunceranno ai pieghevoli | Mac invece sarà una sorpresa

Novità in arrivo dalla casa Apple, importanti news sulla casa di elettronica più amata (od odiata, a seconda della prospettiva) del mondo.

Sembra che Apple stia lavorando alacremente a un nuovo prodotto, un nuovo rivoluzionario modello da immettere sul mercato. Di che cosa si tratta? Un nuovo smartphone, un nuovo tablet, nuovi accessori, sulla scia di quanto avvenuto negli altri anni. In questo caso però ci avventuriamo in un altro ambito, in un settore decisamente diverso dagli altri.

Le aspettative, quando si parla della Apple, sono tradizionalmente sempre alte; tutti ricordano il lancio del primo iPhone, una pietra miliare nella storia dell’elettronica. La Apple ha dimostrato di saper modificare non solo il mercato, ma la vita di tutti, ogni giorno.

Infatti la Apple lavora a un nuovo, rivoluzionario, modello di MacBook con schermo ripiegabile da 20,3 pollici. A dispetto di altri prodotti poi smentiti – l’auto elettrica è certo il più noto e forse il più assurdo – in questo caso gli esperti reputano che vi è un programma di sviluppo e conseguente produzione chiaro e definito.

Si tratterebbe, in via potenziale, di un prodotto rivoluzionario: un portatile ‘foldable‘, ripiegabile. In teoria inizierà a essere prodotto e dunque sarà – come è logico – acquistabile dal 2027. Molti si aspettavano un iPad pieghevole; o un iPhone foldable; tuttavia sembra che la Apple voglia tornare ai suoi classici MacBook da caffetteria, adatti a designer e persone alla moda.

Tutte le indiscrezioni sul nuovo macBook, vediamo cosa c’è di vero

Sotto il profilo tecnico si tratterà di un Macbook ‘pieghevole’ in corso di sviluppo dal 2022; d’altronde è da tempo che la Apple sta esplorando questo genere di prodotti, di prototipi ‘foldable‘. Mark Gurman, come riportano molteplici testate di tecnologia, aveva ipotizzato un modello con display da 20 pollici ancora due anni addietro.

La situazione non era diversa nel 2008; già all’epoca Apple avanzava l’idea di un iPhone pieghevole. Uno era praticamente un ‘normale’ smartphone; i cambiamenti se vi erano, risultavano alquanto minimi. Un altro invece era, nonostante si presentasse come un telefono, un iPad pieghevole. Sembra però che siano stati entrambi scartati. troppo poco resistenti, troppo mediocri per gli elevatissimi standard accampati dalla Apple.

I MacBook attuali si aggirano tutti sui 16 pollici, al massimo 17 (anche se quest’ultimo è ormai raro). Il nuovo Macbook alzerebbe pertanto sostanzialmente l’asticella, giungendo a ben 20 pollici di dimensione. Non sarebbe l’unico nel mercato, ma certo il solo con prestazioni così elevate, così di grande performance.