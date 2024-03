Nuovo Click Day: stavolta in ballo c’è la patente di guida e le licenze speciali come quella di NCC | Ecco come avere bonus da €2.500

Anche questo 2024 sarà ricchissimo, come già avuto modo di accennare, di bonus e misure di sostegno al reddito delle famiglie, in un periodo davvero triste.

Triste perché si vive da troppo tempo una situazione di disagio economico, sociale ed energetico che sta mettendo a dura prova quella che è la stabilità economica, finanziaria di numerosissime famiglie italiane. Come ben sapete è aumentato tutto, dai beni di prima necessità che sono diventati quasi beni di lusso, fino ai carburanti ed alla fornitura sia di energia elettrica che di gas. Per non parlare, poi, anche di quella idrica.

Sono.mokti, infatti, coloro che pensano, alla fine dei mesi di fatturazione, di aver consumano non acqua, ma oro puro. E le finanze si stanno praticamente assottigliando anche a causa dei vari prelievi di denaro contante dai loro conti correnti. A fare il resto, poi, ci pensa l’inflazione che morde come un cane inferocito. Insomma, la situazione non è affatto felice per nessuno. E tutto ciò, nonostante i vari bonus, partendo da quello bollette, che sono stati immessi dal governo precedente e che questo governo ha prorogato.

Ma di bonus ce ne sono tantissimi in giro che permettono a tutti anche di rendere maggiormente efficiente la.propria abitazione oltre quello che consente di mettere al sicuro la propria abitazione e quanti vivono al loro interno. Ora, poi, è stato riproposta anche per quest’anno un’altra misura di sostegno per tantissimi cittadini che hanno difficoltà economiche.

In particolar modo, questo bonus chiamato “Click Day”, è rivolto a quanti vogliono conseguire la patente. Si, avete capito benissimo. Ed ottenerlo non è mai stato così facile e, soprattutto, veloce. Basterà recarsi sul sito internet del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Certo, ci sono dei requisiti da avere per farne richiesta ed ottenerlo, ma si tratta pur sempre di un bonus importantissimo.

Ecco nuovamente il “Click Day”: patenti e licenze praticamente gratuite.

Si tratta praticamente di una grandissima opportunità da non perdere assolutamente. E dovete sapere che questo Click Day è già partito. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza ci sono dei requisiti da rispettare. Ma non sono tantissimi. Anzi è solo uno e riguarda l’età. Infatti, potranno richiederlo tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

E questo bonus andrà a coprire tutte le spese per.i conseguimento delle patenti per trasporto di persone ed autotrasporto. Ovviamente, c’è una soglia massima di spese ammissibili. E parliamo di circa 2500 euro. Come abbiamo avuto già modo di accennare in precedenza, bisognerà entrare all’interno del portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e farne richiesta.

Ovviamente, si possono richiedere determinate tipologia di patenti e licenze. E tra queste annoveriamo la C, la patente D e le relative licenze CE, DE e CQC. Insomma, si tratta di una importante opportunità da cogliere al volo perché, oltre il fatto che si può risparmiare ben l’80% delle spese da sostenere per il loro conseguimento, gli utenti che ne andranno in possesso avranno anche un’occasione per ricercare ed ottenere un nuovo posto di lavoro.