Elon Musk apre il preorder alle Tesla Volanti: se pensate sia uno scherzo siete scettici sul futuro | Ecco quanto costa e quando arriva

“Nel 2024 le auto voleranno!”; quante volte abbiamo sentito una frase del genere, soprattutto, per indicare dei comportamenti sconclusionati da parte di qualcuno.

E, diciamoci la verità, nessuno mai avrebbe creduto ad una cosa del genere se anche soltanto un anno fa qualcuno glielo avrebbe detto. Ed invece, bisogna assolutamente ricredersi. La notizia è di pochissime ore fa. E la protagonista di questa vicenda che ha dell’incredibile è un’azienda statunitense fondata solo nove anni fa.

Si tratta della Alef Aeronautics, attiva nel settore automobilistico ed aeronautico dal 2015. Dovete sapere che questa start up ha da pochissimo annunciato un auto volante ed ha già aperto le danze con i suoi preordini. Insomma, Elon Musk è riuscito in un’altra impresa delle sue. Sì, perché questa azienda gode del sostegno incondizionato di Space X.

Ed a poche ore dalla sua presentazione, sono quasi tremila gli utenti che hanno effettuato il loro preordine. C’é tantissima curiosità intorno a questa veicolo volante, soprattutto perché, tra le tante auto che ci sono in giro, questa è quella più somigliante ad una automobile. L’azienda, così, si pone al centro di un mercato totalmente nuovo.

Alef Model A: l’unica macchina volante che assomiglia alle automobili.

Sì, perché tra concept e primi modelli, le altre automobili volanti, assomigliano di più ad un velivolo che ad una macchina. Ed invece, quella che è stata presentata da Alef Aeronautics assomiglia in tutto e per tutto a quelle che sono le automobili conosciute oggi, anche se con un tocco iper futuristico. Al momento, i posti disponibili all’interno dell’abitacolo sono soltanto due.

Nascosti dietro la scocca, ci sono i rotori che permetteranno all’auto di volare ed essere pilotata. Dovete sapere che non sarà soltanto in grado di volare. Sì, perché gli utenti che ne entreranno in possesso, potranno anche guidarla in maniera tradizionale, ovvero, sulle strade e le autostrade del loro paese di residenza.

Ogni ruota dell’auto è provvista di motori. Le eliche, invece, sono poste sia davanti che dietro e sono otto. Grazie ad esse, questa macchina potrà volare in qualsiasi direzione, variandola in maniera molto, ma molto veloce. Sì, perché possono girare con velocità diverse a seconda delle necessità. Certo, la strada per vederle all’opera è ancora lunga.

Ci sono ancora tantissime autorizzazione da ricevere per essere immesse sui vari mercati, a partire da quello degli Stati Uniti d’America. Ma i preordini, come abbiamo avuto modo di accennare, sono già partiti e sono tantissimi. il costo dell’auto si aggirerà intorno ai 300 mila dollari e, per effettuare il pre ordine, gli utenti hanno dovuto sborsarne già la metà, 150 mila euro.