LIDL che gioia per la casa: c’è un intero reparto dedicato alle piante ed alla loro cura meglio che dal vivaio | La nuova offerta lascia senza parole

Il nuovo volantino di Lidl ha come oggetto la Pasqua e, di conseguenza, tutto ciò che riguarda questa festa che ricade sempre durante la Primavera.

Se in questa stagione particolare dell’anno tutta la natura rifiorisce, la Pasqua è il simbolo della rinascita. Fiori e piante, però, vanno accuditi, coccolati, tenuti al riparo da agenti esterni ed attacchi di insetti e parassiti. E questo Lidl lo sa benissimo, al punto da metter su una intera pagina dedicata al giardinaggio ed alla cura delle piante che si hanno in terrazzo, sul balcone o nel giardino di casa.

Insieme ai vari prodotti alimentari in offerta ed ai dispositivi tecnologici, troverete, all’interno del nuovo volantino, il primo di questa primavera alle porte, tantissimi prodotti veramente utili che serviranno alla cura del verde nelle abitazioni. Ed ovviamente i prezzi previsti sono molto, ma molto convenienti. Troverete una vasta scelta come se vi foste recati in un vivaio, ma i prezzi saranno molto più bassi.

C’è, però, un unico neo che riguarda questa promozione. Bisogna, infatti, sbrigarsi, prima che si arrivi al termine fissato per la sua scadenza. Avrete la possibilità di fruire di queste fantastiche offerte solo fino alla prossima domenica 10 marzo. Noi abbiamo voluto prepararci una guida a ciò che è presente in promozione in modo che possiate farvi un’idea.

Lidl pensa a tutto: grandi offerte per la cura delle vostre piante.

In realtà l’azienda ha in serbo anche fantastiche offerte proprio sull’acquisto di numerosissime piante per la casa ed il giardino. Rose, Phalanopsis, Sansevera, Succulente, Guzmanie, ed anche bulbi di diverse altre piante. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ma passiamo all’offerta di cui vogliamo parlarvi. Si tratta di prodotti tutti a marchio Parkside. Ci sono, innanzitutto, i vasi tripli per piante in plastica riciclata a 3,99 euro alla confezione.

E, poi, se avete un giardino con prato, non potrete assolutamente farvi scappare lo scarificatore ed arieggiatore elettrico a soli 99 euro. Vi servirà sia per la cura del vostro prato che per l’eliminazione di muschi e licheni. E, poi, c’è anche il tagliasiepi elettrico con impugnature girevole in cinque posizioni ed angolazioni, proposto in vendita, in offerta, a 59,00 euro.

Entrambi questi dispositivi sono garantiti tre anni. Non mancano, inoltre, le seghe da giardinaggio e le forbici per potatura, entrambi gli attrezzi venduti a soli 5,99 euro. Per svolgere i lavori in giardino, poi, non dovrete mai dimenticare di indossare gli occhiali protettivi. Anche questi sono inclusi da Lidl a volantino a 5,99 euro. Ci sono anche le confezioni di concime liquido e di fertilizzante, oltre alla miscela per riparare il prato.

Quest’ultima la troverete a 4,99 euro. Per quanto riguarda i concimi liquidi, troverete quello universale e quello per piante da balcone a 1,99 euro per ogni confezione da un litro. Se, invece, siete alla ricerca di fertilizzante per le rose, sappiate che una confezione da due chili e mezzo, vi costerà solo 3,99 euro. Infine, a 4,99 euro avrete la possibilità di acquistare il fertilizzante completo nella confezione da 3 kg.