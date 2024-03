Mediaworld arrivano i saldi di fine inverno con il nuovo volantino “Tech is Wow”: migliaia di articoli Senza IVA | Sbrigati dura per poco

Pronti a scoprire l’ultima promozione invernale targata Mediaworld? Ci stiamo dirigendo verso la Primavera, ma la grande catena di distribuzione di prodotti tech vuole stupirvi ancora.

Si, perché ha messo su un evento molto ricco di offerte da fare girare la testa anche agli utenti maggiormente scettici. Sono tantissimi i prodotti interessati da prezzi super scontati. La migliore tecnologia a prezzi davvero imbattibili. E tutto ciò si capisce già dalla prima pagina del volantino in questione. Infatti, troverete ben due prodotti che vi sorprenderanno. Il primo è l’Asciugacapelli Supersonic Ortigia Dyson.

Ha tecnologia Air Multiplier. Questa vi consentirà di asciugare i capelli in maniera veloce ma non aggressiva. Inoltre, c’è una tecnologia che consente di tenere a bada la temperatura per fare sì che questa non superi i 150° centigradi. È proposto in vendita a soli 299 euro. Il secondo prodotto in prima pagina, i vece, è un laptop ed è venduto a 599 euro. Si tratta del Notebook Hp 15S-FQ5073NL.

Questo notebook presenta il processore Intel Core i5, scheda grafica Intel Iris X, 512 GB di memoria interna e schermo da 15,6”. Ma non è assolutamente finita qui. Di prodotti ce ne sono davvero tantissimi. Avrete l’imbarazzo della scelta e, poi, ce ne sono per tutte le tasche. Basterà recarvi in uno dei tantissimi negozi presenti sul territorio. Noi,come al solito, abbiamo preparato una mini guida agli acquisti.

Da Mediaworld “Tech Is Wow”!

Il volantino continua, mettendo in evidenza il Samsung Galaxy S24, con Galaxy Ai, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna a soli 989 euro, pagabili in 20 comode rate da 49,45 euro. In più, avrete in regalo il Samsung Galaxy Watch 6. Ed ora, passiamo alla novità del momento. Parliamo di Xiaomi 14, con 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e processore Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione. Potrete farlo vostro a 1099 euro, anche in 20 rate da 54,95.

Spazio anche agli smartwatch con l’Apple Watch S9 GPS con case da 41 millimetri al costo di 399 euro. Tra i gadget segnaliamo anche gli Apple AirPods di terza generazione a 159 euro. Spazio, ora, ai notebook con il Samsung Galaxy Book 3, un device con processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1TB di memotia interna. È proposto in vendita ad un prezzo a dir poco fantastico. Parliamo di 999 euro.

Se, invece, state cercando uno smart TV, dovete sapere che non potrete perdervi quello Hisense 4k Ultra HD 65A6K da 65” con ben tre mesi di Paramount+ gratuiti a soli 499 euro. Capitolo e-bike. Fa bella mostra di sé, a soli 799 euro, la City e-bike Nilox j5 Plus con ruote da 26”. Siamo arrivati, adesso, agli elettrodomestici. Tra quelli da incasso, troviamo la lavastoviglie ad incasso a scomparsa totale Bosch SMV6EDX00E.

Il suo costo è di 769 euro. Chiudiamo, poi, la nostra mini guida con un piccolo elettrodomestico. Parliamo della Friggitrice ad aria Philips HLHD9279/93, con accessorio incluso oer pane, pizza, focacce e torte e applicazione con tantissime ricette, venduta a 159 euro. Ovviamente, però, il volantino non si chiude qui. Noi vi abbiamo riportato soltanto alcune delle offerte contenute al suo interno e che scadranno il prossimo 13 marzo.