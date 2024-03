Hackerare il nostro sonno: ecco come gli scienziati sono riusciti a modificarlo e controllarlo | Ormai il nostro Sapere è senza confini

Diciamoci la verità, detta così fa un po’ paura e non potremmo assolutamente biasimarvi: la paura di essere controllati sempre è gia tantissima.

Ci si senti controllati, spiati, in ogni momento ed in ogni luogo, persino all’interno delle proprie abitazioni. È notizia di pochissimi giorni fa, infatti, che, a causa di problemi relativi allo spegnimento del servizio, al loro ripristino, alcune telecamere di sicurezza hanno dato i numeri e, come conseguenza, alcuni utenti si sono ritrovati dinanzi delle.miniature di ambienti e di abitazioni non proprie.

In pratica, hanno visto case di altri. Ovviamente, potete soltanto immaginare il clamore destato da questo evento negativo. Ora, però, la notizia che arriva, è assolutamente ben diversa. Si, perché dovete sapere che sono riusciti a fare sì che si possa controllare il sonno di tutti attraverso un semplicissimo dispositivo indossabile. E, nonostante, possa sembrare assurdo, purtroppo, è la realtà.

E c’è di più. Si, perché questa particolare categoria di dispositivi può fare anche altro. Non vi è mai capitato di sentirci giù di morale, ansiosi? Ecco, questi dispositivi indossabili sono in grado di aiutarvi a rimettervi in sesto ed aiutarvi a tornare nuovamente a sorridere. No, non è affatto fantascienza. Si tratta di evidenze scientifiche, frutto di anni ed anni di intenso studio e lavoro incessante.

Da medici e scienziati ecco Apollo Wearable: cambierà totalmente la vita di tutti.

In realtà, è già in grado di farlo e non c’è alcun bisogno di attendere il suo lancio, dato che è già disponibile all’acquisto. Ma cosa è in grado di fare? Pensate soltanto che chi ne possiede già uno si è detto ampiamente soddisfatto e ripeterebbe l’acquisto dato che si tratta di un dispositivo ottimo e che non necessita di alcuna manutenzione.

Inoltre, poi, non bisogna indossarlo sempre, ventiquattro ore su ventiquattro, 365 giorni l’anno. Si, perché basteranno poche ore al giorno, soltanto tre per accorgersi di tutti i benefici che si possono trarre. In più, dovete sapere che basta indossarlo solo cinque giorni alla settimana. Insomma, è qualcosa da provare, non credete? Come va indossato? Beh, si può mettere al polso, alla caviglia, o potete tenerlo sui vestiti.

Non importa se lo indossate mentre siete al lavoro o mentre siete a fare una passeggiata. Pensate che potrete utilizzarli anche durante lo studio o le faccende domestiche. In qualsiasi momento, vi aiuterà a combattere lo stress, a migliorare il vostro umore e, finanche, a migliorare la qualità e la quantità del vostro sonno. C’è da dire che ne trarrete tantissimi benefici.

Insomma, ne potrà beneficiare anche tutto il sistema nervoso. Pensate che coloro che utilizzano questo dispositivo hanno sperimentato il 40% in meno di ansia e stress. E tutto ciò grazie alle otto modalità di vibrazione che si possono scegliere e restituiscono miglioramenti della concentrazione, dell’energia e, ovviamente, aumentano la capacità del corpo di di chi li indossa di rilassarsi.