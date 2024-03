Android 15, sarà una ecatombe: solamente questi modelli con simili caratteristiche potranno riceverlo | Milioni di smartphone KO

Quali novità attendono gli utenti Android col nuovo aggiornamento? Diamo un’occhiata, in anteprima, ad alcune importanti nuove funzionalità, utili per chi bazzica con lo smartphone per lavoro e diletto.

Nuove, eccitanti, novità per chi utilizza Android; specie per chi ama funzioni avanzate e sperimentali. E’ ormai imminente infatti l’uscita della Developer Preview di Android 15, con tante eccitanti novità. Guardiamo insieme quali upgrade aspettano migliaia di smartphone in tutto il mondo.

Il primo nuovo elemento è la registrazione dello schermo sfruttandolo solo un’app e non il sistema nella sua interezza. La funzione era inizialmente prevista per Android 14 QPR 2 Pixel e ora è disponibile per l’intero Android.

E’ inoltre possibile ‘calmare’ le notifiche a pioggia sullo smartphone con un’apposita funzione, ‘Notification cooldown‘ . Una volta cliccata le notifiche vengono silenziate, riducendone automaticamente il volume. Una soluzione d’emergenza per calmare il cellulare nei momenti di particolare affollamento.

Verrà anche migliorata la fotocamera, con la possibilità di potenziare la stessa in caso di illuminazione carente e un flash regolato a seconda delle necessità. Piccolo bonus l’aggiornamento consentirà anche di silenziare completamente la vibrazione della tastiera. Niente più fremito sotto i pollici, un cellulare assolutamente silenzioso.

Tutte le novità dell’aggiornamento per Android

Un’altra novità è la piattaforma Health Connect volta a supportare tutte quelle app e quei raccoglitori di informazioni a proposito di fitness, diete, andamento del battito cardiaco e così via. Oltre a ciò si apre anche alla gestione die file musicali, con nuove modalità di archiviazione.

Non solo smartphone ‘tradizionali’, però; l’aggiornamento consente di personalizzare ulteriormente l’esperienza coi cellulari pieghevoli. In generale inoltre dovrebbe venire migliorata l’efficienza energetica, comunicare maggiori informazioni a proposito di CPU e GU e anche dati sulla dispersione termica del dispositivo. Una funzione particolarmente utile nel caso dei giochi.

Non sono ancora state confermate infine alcune novità sugli aggiornamenti, tuttavia assai probabili; in primis un dato che indichi quanto la salute della batteria del cellulare; inoltre un sistema di archiviazione delle app; infine l’attivazione vocale anche per le IA e gli assistenti digitali del cellulare, anche quando lo schermo è chiuso. S’ipotizza anche uno spazio privato per app e dati particolarmente ‘sensibili’. Sempre in quest’ambito in teoria sarà possibile vedere le app a tutto schermo, così da ottimizzare per chi lo desiderasse davvero l’intera superficie disponibile. Sembra inoltre che Google stia lavorando a una ‘modalità semplificata’ tale da facilitare la navigazione dell’utente. Indispensabile per chi è meno avvezzo alla tecnologia da cellulare.