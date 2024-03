Superbonus 110 addio: adesso conviene molto di più il cappotto verde così anche in città sarà come vivere nel bosco | Risparmio e tanti benefici

Si parla sempre più spesso di ristrutturazione di immobili e dei vari bonus presenti in Italia per incentivare gli utenti a provvedere ad essa.

Ce ne sono stati e ce ne sono davvero tantissimi. Partendo da quello che è stato il SuperBonus 110% che, col tempo, poi, è diventato al 90%. Per non parlare delle misure di sostegno per coloro che decidono di procedere all’efficientamento energetico delle proprie abitazioni. C’è il bonus caldaia, il bonus mobili, il bonus ristrutturazione. Fino, poi, ad arrivare al bonus sicurezza che consente di installare sistemi di videosorveglianza.

Ovviamente, però, non solo questi, ma anche porte blindate sistemi atti ad aumentare i livelli di sicurezza delle abitazioni e di coloro che, abitualmente, vivono al loro interno. Insomma, chi più ne ha più ne mette. C’è l’imbarazzo della scelta per tutti. Molti di questi, poi, sono degli sgravi fiscali di cui si beneficia all’atto della dichiarazione dei redditi annuale.

Da un po’ di tempo a questa parte, però, si sta dando molto spazio, maggiore risalto, in edilizia ad altre metodologia atte a difendere l’ambiente che ci circonda, il nostro Pianeta, oltre ad aumentare di molto anche la qualità dell’aria. Ovviamente, questi nuovi metodi consentiranno anche, a chi abita in quelle case, di ottenere un enorme risparmio energetico. E di questi tempi non è affatto poca cosa.

La parola d’ordine in questi casi è: “green“! Si, avete capito benissimo. Il verde è il futuro del mondo, delle nuove generazioni. In questo modo, oltre tutto ciò che abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, si eviterà anche un enorme impatto ambientale sui territori delle varie città italiane. È arrivata anche in Italia quella che è la rivoluzione del cappotto verde.

Case sempre più green: tanti vantaggi per coloro che sposano questi progetti.

Ed il cappotto verde non è altro che un rivestimento green delle abitazioni, sia quelle esistenti che quelle di nuova costruzione. Consentirà di isolare sia termicamente che acusticamente tutte le abitazioni e apporterà tantissimi benefici alle finanze familiari grazie ad un enorme risparmio di energia. Quindi basterà ricoprire le mura esterne con delle piante?

Si, avete capito benissimo. È questo il cappotto termico del futuro. Direte addio al caldo eccessivo. Inoltre, le piante aiuteranno i tetti a difendersi dalla pioggia, dalla grandine, dalla neve e dal gelo ed anche dal sole cocente. Le case saranno più fresche d’estate e dovete sapere che si avranno anche tanti benefici durante l’inverno. Si, perché avrete minore presenza di umidità alle pareti della vostra casa.

E, poi, risulteranno anche essere più belle da vedere. Infine, dovete sapere che potrete optare anche per rendere totalmente verdi i vostri tetti. E non parliamo solo di quelli con terrazzo, ma anche di quelli a spiovente. E potrete utilizzare piante sempre verdi, piante grasse, ma anche rampicanti. Insomma, a voi la scelta delle piante. Ma sappiate che farci un pensierino è davvero importante.