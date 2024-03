Smartphone, se vecchio o decidi comunque di sostituirlo non fare questo errore: recupereranno tutti i tuoi dati e sarai fregato | Allarme per i vecchi dispositivi

Gli smartphone, ormai, sono diventati i migliori amici degli utenti di tutto il mondo che li utilizzano a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Non se ne può più fare a meno di tenerli tra le mani. Che sia per la voro o per studio, questi dispositivi sono sempre tra i piedi. Ma la vera e propria dipendenza è creata dalle tantissime applicazioni presenti su questi device. Non importa quali siano, se quelle installate di default o se quelle scaricate ed installate dagli utenti. Ovviamente, alcune più di altre tengono gli utenti incollati agli schermi.

Parliamo delle piattaforme social come Instagram, TikTok, Facebook. Queste fanno si che gli utenti passino ore ed ore al loro interno alla ricerca del contenuto multimediale più bello, più divertente, più emozionante. Non da meno, poi, sono le piattaforme di messaggistica come Signal, Telegram, WhatsApp. In questo caso, gli utenti perdono tantissimo tempo a conversare con amici, parenti, colleghi di lavoro.

Poi ci sono quelle utilizzate per necessità, come i navigatori che consentono di raggiungere la metà prestabilita nei giusti tempi, evitando il traffico ed utilizzando il percorso più giusto in base al carburante utilizzato. Non si possono, poi, non menzionare tutte quelle applicazioni utili allo svago ed al relax come i giochini passatempo o le piattaforme che offrono contenuti on demand.

Tutte queste, ma proprio tutte, tendono ad appesantire il funzionamento degli smartphone ed a mettere a dura prova la loro memoria e la resistenza della batteria. E, ad un certo punto, ci sarà bisogno di dover sostituire il vecchio device con uno nuovo. Ma sapete che ci sono delle cose da fare prima di lasciarlo andare? Ne va della vostra sicurezza e di quella dei vostri dati contenuti al suo interno.

Fate questo prima di dire addio al vostro vecchio smartphone!

La sicurezza viene prima di tutto e ciò è valido anche in questo caso. Se non si piangono i essere questi comportamenti si finirebbe col consentire l’accesso a tutti i vostri dati a chi entrerà in possesso del vostro vecchio dispositivo. La prima cosa da fare in assoluto è effettuare il backup di tutti i dati che ci sono. Fatto ciò, si potrà passare a quella che è la fase successiva, non meno importante.

Dovete uscire da tutti gli account creati sul vostro device. Parliamo di quelli memorizzati in Chrome e di quelli relativi a tutte le applicazioni che avete scaricato ed installato sullo smartphone. Togliete di mezzo anche gli account di Google o di Apple. Ed infine, eliminate e disinstallate tutte le applicazioni che ci sono. Non ne deve rimanere nemmeno una. Ed ora, ecco il terzo step, forse il più importante tra tutti.

Dovete riportare il vecchio device alle Impostazioni di fabbrica. Solo così, solo in questo modo potrete dormire sonni tranquilli ed iniziare ad utilizzare il nuovo smartphone acquistato in sostituzione di quello vecchio. Basterà soltanto configurarlo, ripristinare i backup effettuati ed il gioco è fatto. I vostri dati saranno al sicuro da occhi indiscreti, nuovamente con voi.