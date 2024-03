PlayStation, arriva la promozione che tutti i gamers sognano: la campagna di buy-back supervaluta i vecchi modelli e ti paga subito | Smaltiscile e guadagna

Che cosa fare della vecchia Playstation? Spesso ha moto più valore, è molto più preziosa di quanto comunemente si ritenga. Vediamo insieme alcuni (lucrosi) esempi di rivendita della cara, vecchia, Playstation.

Le console: mai buttarle, a meno che non funzionino più. Da quando, dagli inizi del duemila, è iniziato a essere di moda il retrogaming, cioè giocare vecchi videogiochi su vecchie console, per una sana nostalgia del ‘bei tempi andati’, il mercato delle vecchie console portatili e non è lievitato a prezzi folli. Non è raro incontrare console vendute a prezzi alquanto salati, certamente molto alti. In particolare le edizioni limitate, le console che non hanno avuto successo, le sperimentazioni tra gli anni Ottanta e Novanta possono davvero valere tantissimo.

In particolare le prime Playstation hanno fatto la storia del gaming; e i giocatori veterani le apprezzano, quasi più di quelle odierne. Dopotutto vi si possono giocare classici intramontabili come Tekken; e forse proprio per la loro intrinseca semplicità sono straordinariamente durevoli, possono resistere a ogni genere di sopruso. Certo ritrovare i vecchi giochi può non essere facile; eppure il mercato dell’usato è fertile, ripropone continuamente vecchie gemme rimasterizzate.

Passando a un ambito meno… retrò una delle abitudini di molti giocatori di console consiste nel comprare la Playstation a prezzo stracciato, proprio quando è ormai all’ultimo anno di attività. Nel momento in cui si passa alla nuova versione si è liberi di apprezzare, nella sua totalità, quella vecchia; comprensiva di tutti giochi che ci si potrebbe essere persi, Un’occasione preziosa, non da poco. Perchè non apprezzare, a costi contenuti, il meglio dell’ultima generazione?

Ad un livello ancor più pratico, Gamestop offre 100 euro per il ritiro di PS4 e ps4 Slim e di 140 euro per Playstation 4 PRO: se si desidera avere soldi in maniera facile e veloce, questa è la soluzione. Naturalmente chi sceglie quest’opzione solitamente vuole comperare una nuova Playstation 5 o PS% Slim.

Come ricavare profitto dalla vecchia console, alcuni consigli

Lo scambio offerto da Gamestop è valido fino al 6 marzo 2024, ma solo nei negozi ufficiali. Va da sé che la Playstation in questione deve essere funzionante, senza parti mancanti e soprattutto complete di controller acquistato all’epoca e dei cavi. Non serve invece la scatola originale, basta il puro hardware. Il controller spesso viene danneggiato, per cui disporre di quello originale è alquanto difficile.

Naturalmente vi sono molti ostacoli a questo scambio; ad esempio è possibile farlo solo nei negozi ufficiali, senza poter delegare ad altri. Ed è dunque qualcosa di intrinsecamente legato alle grandi città; nei paesi di campagna e nelle città minori Gamestop spesso non c’è, complice la grandissima e devastante crisi dei negozi fisici.

Occorre inoltre ricordare che, man mano che passano gli anni, le console acquistano valore; 100 euro è, alla fin fine, poco per una Playstation perfettamente funzionante completa di accessori; tra cinque anni, come minimo, varrà il doppio nel mercato dell’usato. Perché non provare Vinted o Ebay? Vi potrebbero essere delle belle sorprese.