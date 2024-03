Casa e mobili: ecco il trucco per mantenere le superfici in legno sempre brillanti e sane | Addio tarme e logorii del tempo

Diciamoci la verità, la pulizia degli ambienti delle abitazioni e dei mobili e delle suppellettili contenute al loro interno è pratica assai noiosa.

Spolverare, poi, mobili in legno, intarsiati, ricchi di decorazioni, è ancora più tedioso e richiede una fatica immane. E, poi, non si può neanche utilizzare lo stesso prodotto per mobili diversi. Si, perché per ogni tipologia di legno, ci sarebbe bisogno di una particolare cura e di un particolare prodotto per la sua pulizia. Anche gli stracci dovrebbero esser differenti.

Si, è vero, così si finirebbe anche con l’odiare i mobili presenti nelle case. Ma per ottenere il risultato sperato bisogna assolutamente prestare la massima attenzione anche ai minimi particolari, a quelli più piccoli, che sembrano non contare. Sono proprio questi, alle volte, a restituire i maggiori problemi. E, poi, c’è il tempo da combattere con i suoi segni, spesso, indelebili.

Ed ancora, un altro nemico da dover combattere quando si parla di legno, sono le tarme che provocano quei buchetti fastidiosissimi da vedere e che finiscono col distruggere, dall’interno, tutti i mobili. Dovete sapere, però, che esiste un trucchetto che vi consentirà di dire addio a tutte le problematiche riguardanti i mobili in legno. Avrete, così, mobili puliti, lucenti e, soprattutto, sani!

Ogni tipo di legno vuole il suo prodotto per la cura e la pulizia!

Ebbene sì, c’è il legno massello, quello impiallacciato e quello laccato. Il primo ha bisogno di essere curato con olio di oliva. Si, e bisogna evitare molta acqua e detersivi aggressivi. Quello impiallacciato odia prodotti aggressivi e predilige panni umido. Infine, quello laccato, anche se più resistente, vuole dei prodotti specifici. Fatta questa dovuta premessa, vediamo come pulire al meglio i mobili in casa. Innanzitutto, bisogna togliere la polvere.

E bisogna farlo spesso, con piumini e panni morbidi ed anche con pennelli nelle zone più difficili da raggiungere. Passiamo alla pulizia giornaliera. In questo caso viene in aiuto l’aceto, mischiato ad acqua tiepida. Fatto ciò, basterà un panno in microfibra per pulire le superfici. Per togliere le macchie, vi consigliamo una soluzione di acqua e limone. Passatela su e, poi, togliete tutto con un panno umido.

Se lo sporco è troppo ostinato, la soluzione migliore risulta essere il Sapone di Marsiglia da sciogliere in acqua calda e da utilizzare come un classico detersivo. Nel caso in cui voleste, dopo la pulizia quotidiana dei mobili, trattarli con altri prodotti per donare loro maggiore luminosità, l’ideale è l’olio di oliva. Sembra strano, ma è cosi. Ne basta solo un po’ da mettere su un panno per passarlo sui mobili ed il gioco è fatto.

Dopo pochi minuti, basterà un panno asciutto fino a quando non saranno brillanti. Infine, per avere maggiore protezioni da urti e graffi, il nostro consiglio è quello di optare per la cera d’api. Saranno più resistenti e, poi, odoreranno parecchio. Ovviamente, di miele. In questo modo anche le vostre stanze avranno un sapore molto, ma molto più dolce.